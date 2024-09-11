10次有8次是我付錢！她怨男友約會「站旁邊看」 勸和派：要培養默契

在感情世界中，情侶難免出現爭吵，這時理性溝通就尤為重要。一名女網友發文抱怨，男友和她出門約會從不主動「付錢」，10次有7、8次都是她付，不禁考慮「AA制」，並詢問網友：「這算是我太計較嗎？情侶之間是不是真的應該要AA比較好？」

一名女網友在Dcard發文，表示自己跟男友之前是遠距離戀愛，在一起快一年，大約兩個禮拜見一次面，沒有明確的AA制（平均分擔費用），誰掏錢包誰付錢。但原PO抱怨，出門約會10次有7、8次是她付錢，金額有多有少，算下來她付的大約是男友的兩倍，因此有刻意用「記帳」的方式讓他發現，男友也確實有開始主動去付，但近期又恢復以前的情況。

原PO透露，住宿的費用都是她付，出去吃飯或其他休閒娛樂要付錢時，男友都會「站在一旁看」，給她的感覺是沒有要付錢的意思，原PO只能無奈自己掏出錢包。原PO表示，她付2、3次男友才會掏出錢包，就算她把錢包放男友那，結帳時男友還是會把錢包「拿出來」給她，原PO無奈詢問：「我是不是算太斤斤計較了？情侶間是不是真的應該要AA較好？」

此文一出，不少網友建議原PO應跟男友好好溝通、培養默契，「我跟男友也是誰掏錢誰付，但彼此會有默契在，我們都不喜歡算太細，出去一天就是午餐、晚餐各出一次」、「都在一起快一年了，別不好意思開口，這本來就該直接拿出來討論」、「如果一方開始有不平衡的話那就是不適合你們的方式，建議直接溝通」、「直接溝通，看他反應」、「妳應該要教育他，讓他潛移默化地認為，妳付錢不是理所當然」。

也有網友提出，如果溝通無效，應考慮結束關係，「如要結婚，結婚後他要妳自己負擔所有育兒費用跟生產費用，然後又不承擔，妳能接受？」、「如果溝通無果，是要共識還是要妥協，代表價值觀跟忍受度的不同，妳就要斟酌了」。