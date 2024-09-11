醫結婚拿不出36萬聘金！岳母「教1招」太窩心 網：你是績優股

日前有一名女網友抱怨，自己向論及婚嫁的男友索取168萬聘金遭拒，讓她心灰意冷想要分手。ICU醫師陳志金看到新聞後，分享年輕時娶妻的暖心故事，直言「說到聘金，我真的一輩子都會感謝岳父岳母和金太座的溫暖！」

從馬來西亞到台灣留學、行醫的陳志金回憶，準備要結婚的那一年，自己在台大當住院醫師，月薪7萬，除了要支付1萬2千元的房租，還得償還助學貸款，再扣除生活費，每月幾乎所剩無幾。在得知台灣嫁女兒的習俗是男方要準備36萬「聘金」給女方家人時，驚訝表示「還要存上一段時間才夠」，沒想到未婚妻回答「我媽說，就拿個盒子，包上紅紙，外面寫上36萬就可以」，讓他覺得相當窩心，對妻子承諾「那我以後再補給妳」。

陳志金說，當年親口說出的「以後」，年復一年就忘了。直到2021年，他在臉書上發文，表示要以網友的按讚數，來決定安太座紅包的金額，提出網友每按下1個讚，太座就有10元的紅包錢可以拿，結果當時得到3.6萬個按讚數，使得陳志金必須包出36萬的紅包給太座。

如今陳志金回憶起這件事，有感而發表示「真的很巧，這（2021）年安太座的紅包，剛好就是這個數目」。陳志金至今依舊很感謝岳父岳母把自己視如己出，當年訂婚、結婚的儀式也都一切從簡。此外，每年過年，岳父岳母也從不理會親戚的習俗禁忌與建言，讓他可以從除夕、初一就窩在娘家。

貼文曝光後，不少粉絲留言回應，「我當初嫁給我老公的時候，家裡也沒有要聘金，一來是不想要好像在賣女兒，二來是老外根本不懂那個意義是什麼，所以我就這麼虧本的嫁出去了」、「有溫柔體貼又不計較的家人，真的是全世界最幸福的事」、「真愛！不是靠聘金，是靠未來共同的目標及生活的理念」、「因為您是績優股，逐年看漲」。