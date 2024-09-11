貶低還是尊重？她嘆男友朋友常開粗鄙玩笑：不懂樂趣在哪裡

與他人聊天時，除了表達自己的觀點外，也要注意用詞上有無造成別人不適。一名女網友發文抱怨，男友和朋友聊天時，她常常聽到他們聊天內容粗俗、跟性扯上關係，讓她感到非常不舒服，忍不住抱怨：「明明極度聰明的一群人，在日常生活上能不能對人多一些尊重呢？」。

一名女網友在Dcard發文，表示男友跟朋友們是認識超過15年的朋友，感情非常好，常常一起通電話、打遊戲或是聊聊天。但有件事令原PO非常困擾，男友的朋友們聊天內容十分粗俗，很愛把無關的事情，跟性扯上關係、更會言語貶低女性開一些很過分的玩笑，「甚至有聽過數次，拍照或言語評論路上素昧平生的女性，不禮貌的評論她們的身材」。

原PO表示，雖然男友在她在的時候不會附和或主動說這些話，但他們同居，無法避免會聽到這些對話，男友的看法是：「他們是很要好的朋友，講這些沒關係，他們也不可能會在外面公開講」，原PO卻質疑，他們既然知道這些言語上不了檯面，那「究竟為何要這樣？樂趣在哪裡？」。

原PO透露，對此她跟男友鬧了很多次不愉快，她很好奇，也很不舒服，男友跟朋友都是醫牙、電資領域，從小到大都待在滿是男生的領域，所以才會造成這種狀況？原PO不理解，明明很聰明的一群人，在日常生活上為何不能對人多一些尊重。原PO在最後詢問網友：「有人能開導我嗎？身邊有沒有人也是這樣？這問題有什麼解方嗎？」

此文一出，不少網友認為學歷不代表人品，「智商高跟同理心沒有關係，看到妳有分手的念頭我就放心了」、「學經歷影響的是收入，不是人品」、「人品有分高低…只是妳跟他們不在同一位階吧」。

也有網友分析男友心理，建議原PO與他們保持距離，「不管妳能不能理解，反正他們這群人，就是可以從這樣的行為中獲得樂趣與滿足。道不同不相為謀，我個人是會盡量跟這類人保持距離」、「有一種可能，因為朋友們開的玩笑，都是貶低女性，而男友身為男性，其實對這些貶低沒什麼感覺、事不關己，所以不在意（也就是男友是認同或默認這些玩笑的）」。

但也有網友認為，男生講這些話是差勁，但還是可以相處，「就是因為尊重，所以只會在好友裡面講這些話，男生是講話很差勁，但心裡倒是沒到那個程度」、「因為妳只看到他們的缺點，但男友看到他們的其他優點，所以妳覺得他們不好，但男友覺得他們即使有缺點，還是可以相處的人」。