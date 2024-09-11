外公遺產舅舅全拿！媽媽想爭「特留分」被罵翻：沒有女人的份

一些台灣傳統家庭，分遺產的時候常重男輕女，全部給兒子，女兒因為「是外人」什麼都沒有。有位網友就遇到這種事，平常親戚和樂融融，但是阿公過世後，卻為了遺產吵到家都要散了。

網友在PTT分享，阿公年初過世，根據生前的遺囑，要把「名下的所有遺產跟土地全數傳給兒子」，也就是原PO的舅舅，原PO母親分毫沒有。原PO家人替母親抱不平，後來知道遺產有「特留分」，想要爭取。

家族長輩紛紛施壓，逼母親主動「拋棄繼承」，也不要主張特留分。他們振振有詞，「遺產這種東西沒有女人的份，給大人跟兄弟分就好」。親戚們不但見面吵架、群組也一直謾罵，讓母親壓力很大，天天以淚洗面。

原PO表示，母親和阿公生前關係很好，雖沒有同住，但也出錢出力照顧臥病的阿公。沒想到阿公死後遺產竟然一毛也不留給女兒，原PO心疼母親，「可能嫁出去的女兒，終究是潑出去的水吧」。

不少過來人感慨，「以前老一輩觀念就是這樣，女生都自己吞了」、「說穿了就重男輕女啦！老一輩一堆這種家庭，生病要女兒顧，不顧就情勒不孝，有些還要拿錢，但遺產女兒一毛都沒有」、「就重男輕女，儘管你媽把屎把尿，都不會感恩」、「看起來家沒散很團結啊，團結排除你媽這個破壞者」。

也有人認為舅舅是關鍵，「媽媽跟舅舅感情不好嗎？跟舅舅私下解決比較好，打官司訴訟費不少」、「講真的，妳舅舅不會做人，如果自己全拿就分一些給姐妹，省得在那邊傷感情」、「確定妳媽從小不知道自己被重男輕女嗎？」、「活在假象裡的幸福」。

不少人主張爭取，「情理法，情理走不通就走法咯」、「都已經這樣了才要爭到底吧！反正都撕破臉了」、「我爸那邊就是爺爺去世後，子女爭產撕破臉打官司去的，你媽想爭就去打官司，反正手足親情也回不去了」、「管你有沒有盡什麼義務，特留分一定拿得到，幾乎沒有遺囑可以對抗特留分」。

也有人認為要尊重阿公遺囑，「爺爺覺得你媽嫁得好，不缺他遺產，這樣想會比較好過點」、「不是欸，爺爺的錢想給誰就給誰，哪有什麼大小眼的問題」、「上法院吧，但要記得是你媽讓你們家散的，不是別人」、。