熱戀期首次共浴「男友沒反應」 老司機1原因秒懂：想趕快出去

你會和另一半一起洗澡嗎？一名女網友分享，和男友交往不到一個月，近期一起洗澡時，發現對方竟然沒有起任何生理反應，覺得非常失落。貼文一出後，引起廣大網友熱議。

這名網友在Dcard以「一起洗澡，男友都沒有生理反應」為題，指出跟男友交往不到一個月，某次一起洗澡時，發現對方都沒有起生理反應，擔憂是不是自己胸部太小、身材不好，對他沒有吸引力。

貼文一出後，多數男網友紛紛表示「和前女友洗鴛鴦浴並非每次都有生理反應，你知道女生的洗澡水超燙嗎？」、「我女友洗澡像燙豬肉，我都躲遠遠，後來就不一起了，且只有一個蓮蓬頭，到冬天根本折磨人！何必呢？」、「真的是火燒鳥，水超級燙」、「可能只是想快點洗一洗」。

此外，也有不少女網友分享自身經驗，指出「我男友也是這樣，沒特別摸來摸去就不會起來，他就是想要好好趕快洗完澡出去再說」、「不是每個人都一樣，我交過的一起洗澡都不會有反應，很正常。每次洗澡都有反應才奇怪吧」、我跟我男友幾乎每天都一起洗澡，但我男友基本上都不會起生理反應，我們一起洗澡只是想趕快洗完兩個人趕快睡覺，洗澡的時候一起聊天，偶爾打鬧就這樣而已」。