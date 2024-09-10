老公育兒「把尿倒洗手台」！她崩潰大罵 網友揪1點不挺：反應過度

你能接受另一半這種行為嗎？一名女網友分享，老公為了清理兒子的小馬桶，直接將裡面的尿液倒在洗手台，相當不解老公做出的行為。貼文一出後，引起廣大網友熱議。

這名女網友在PTT以「把尿倒在洗手台」為題，指出為了讓3歲的兒子戒尿布，準備了一個小馬桶給他使用，但還是需要大人來清理。某天突然發現老公居然把小馬桶的尿液倒入洗手台，讓她忍不住大吼，對方卻覺得反應過度，洗一洗就好了。

貼文一出後，不少網友表示「這有什麼好吵的？把屎把尿也難免摸到，不在洗臉盆洗，難道手要伸進馬桶用馬桶水洗嗎？」、「小時候幫小孩洗屁股也是在洗手台耶，不要是成形屎會卡就好」、「過度反應+1，很多小小孩洗屁屁也都在洗手台」、「洗手台洗過屁屁之後，覺得尿尿還算是相對乾淨的」。

不過，也有部分網友給出理性建議，紛紛回應「應該倒馬桶，但不至於怒吼吧」、「平心而論有點噁，但不用暴怒吧，算無心之過，而且事後如果清乾淨的話是可以被原諒的」、「我也無法接受耶！可以把尿倒在馬桶內，再拿水管或水瓢盛水沖洗入馬桶，不過不用大吼」。