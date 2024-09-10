媽媽偏心多給弟5000元談戀愛 姊嗆「媽寶」他不爽抱怨網全不挺

談戀愛以後往往要花比單身時更多的錢在伴侶上，一名網友抱怨自己因為交了女朋友，拿到媽媽多給的五千塊贊助，沒想到引發姊姊的不滿，還嗆他「媽寶」，氣不過的他發文討拍，沒想到網友多數不挺，「不爽你就不要拿靠自己」。

網友在Dcard發文抱怨表示自己的生活費一個月一萬 ，但談戀愛以後變得不太夠用，所以去補習班當解題老師賺錢。媽媽知道他談戀愛後，一個月多給了五千元希望他不要打工，認為學生還是要專心於讀書。

沒想到姊姊知道後很生氣，不懂為什麼自己談戀愛媽媽都沒有給她錢，當下媽媽回覆是因為姊姊出社會後才談戀愛，所以當然要花自己的錢，而且很少男生會要求女生請客，認為兩人花費本來就差很多等等。不過媽媽的一席話並沒有澆熄姊姊的怒火，原PO表示姊姊最近很不爽，會一直嗆他媽寶、談戀愛還要靠媽媽，原PO直言聽了真的很不爽。

不少網友在文下留言表示不挺，「你都拿到錢了，是在不爽什麼」、「不高興就把錢還回去啊，本來就是自己用自己賺的錢談戀愛」、「不爽你就不要拿，靠自己啊，沒辦法就接受吧」、「你媽這樣蠻不公平的」；不過也有網友補血認為不是原PO的問題，「感覺挺合理的，因為現在真的很多女生不各出各的」、「原PO媽媽是好心吧，畢竟在她的觀念裡男生要多出一些」、「其實我覺得沒什麼好罵的，又不是你去要錢，是媽媽自己要給的」。