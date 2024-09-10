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戀愛腦？男友「已讀亂回」她懷疑是不是不愛了 網：廢話都回的人很頂

聯合新聞網／ 綜合報導
示意圖，非新聞當事者。圖／ingimage
示意圖，非新聞當事者。圖／ingimage

有一名女網友在論壇Dcard上以「男友常常已讀亂回」為題發文，她抱怨交往3年的男友現在都「已讀亂回」她的訊息，不像以往那樣用心，不禁令她起疑男友是不是變心了。貼文一出，意外掀論戰。

原PO透露，男友以前回她LINE的訊息都非常的用心，句句都很有建設性，但現在不是簡化成一句無關痛癢的回答，就是不知所云的「已讀亂回」。讓原PO不禁想問「男友為什麼會變這樣？」讓她感覺這段戀情都是她單方面一直在付出，很受傷。

原PO舉例，有一天買早餐，她發LINE詢問男友「你覺得起司貝果，要配中杯美式還是中杯拿鐵呢？因同樣都55元，美式原價35元，而拿鐵原價45元，雖然拿鐵好像比較划算，但又有點想喝美式，怎麼辦？」結果男友秒回「美式吧？」原PO質疑指出「為什麼？」沒想到男友竟然敷衍地回答說「比較便宜」，令原PO傻眼，想問「比較便宜？」是什麼意思啦，感覺男友根本在亂回，完全不用心，讓她難過想哭「終究只有我在付出」。

貼文一出後，有不少網友不解地回應「自己不能決定嗎？剛升國中？」、「你毛真多」、「分手啦，好煩喔」、「同為女生看了也覺得很煩欸，雞毛蒜皮無聊的小事，為什麼自己不能決定，還要問東問西」、「自己要吃的食物跟飲料，有什麼好問男友意見的？」、「人生沒更重要的事情了嗎？」

不過，也有很多網友站在原PO的立場，指出「組合價都是55元，還說美式比較便宜，怎麼看都是拿鐵划算啊」、「美式的組合明明沒有比較便宜，完全沒有認真看訊息亂回」、「我也不能接受這種亂回欸，覺得邏輯很差」。

另外，也有網友緩頰表示「有時候只是訊息看很快想回覆，或是很忙想回覆，不用這麼在意吧」、「你男友也太愛你，我如果時不時就收到這種垃圾訊息，早就提分了」、「有回應比沒回應好，很大機率他都沒在看，但廢話都回的人很頂」。

Dcard LINE 男友

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