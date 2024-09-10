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結婚要求168萬聘金被拒…她嫌小氣傷心想分手 上網討拍反被轟：放過男方

聯合新聞網／ 綜合報導
與男友結婚在即要求168聘金卻被拒絕，她上網討拍反被轟。示意圖／ingimage
與男友結婚在即要求168聘金卻被拒絕，她上網討拍反被轟。示意圖／ingimage

結婚的聘金要給多少才合理？一名網友在Threads上發文抱怨，自己與男友有結婚打算，當她提出168萬聘金的要求時男方卻不想花這個錢，這讓滿心歡喜想結婚的她瞬間心灰意冷，直言很傷心想分手，貼文發布以後引來不少網友砲轟「分手的選項是對的，放過他」。

網友在內文寫道最近跟男友論及婚嫁，她的家人要求男方給不退還的聘金168萬，而男友雖然是年薪200多萬的工程師，卻不想花這個錢，這讓她覺得很受傷，並表示目前有點想分手，覺得男友好小氣，委屈的她只能上網詢問網友該怎麼辦。貼文一出網友紛紛抨擊「那妳自己的錢給妳家人呀，自己的家人自己扛」、「男友年薪200多萬是花了多少努力和辛苦才能有這樣的收入，只因為他不給聘金168萬覺得小氣」、「妳的嫁妝也要168萬等值，這是習俗」、「聘金跟嫁妝是要對等的，不然就叫販賣人口」、「建議妳把你男友介紹給我吧，我16萬八的聘金就可以帶回家了」。

也有網友和原PO解釋「習俗是門當互對， 有收聘金就要有對應的嫁妝」，網友認為如果講求習俗的話，原PO應該先說說自家給的嫁妝是什麼。網友以自身為例，自己給太太的聘金是二十六萬加金飾約五萬還有喜餅約兩三萬，太太娘家則送他西裝和金飾價值十幾萬， 還買了一台中古車做自家轎車， 當時的聘金最後也全數給夫妻當新婚佈置新家的資金。

由 @isabellathatgirll 發佈
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婚姻 嫁妝 聘金

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