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自知是三寶不上路…男友曝1理由想教會她開車 女受不了提分手

聯合新聞網／ 綜合報導
一名女網友雖然有駕照，但不太會開車，她自己也有自知之明，因此出門都搭大眾運輸，但男友卻要求她學會開車，讓女網友受不了只好提分手。 示意圖／ingimage
一名女網友雖然有駕照，但不太會開車，她自己也有自知之明，因此出門都搭大眾運輸，但男友卻要求她學會開車，讓女網友受不了只好提分手。 示意圖／ingimage

現代人多少都有汽機車駕照，不過有一名女網友抱怨自己雖然有駕照但不太會開車，自己也有自知之明，所以放棄開車上路，但男友卻一直以「想坐女朋友開的車」為理由想教會她開車，讓女網友最後受不了提出分手。多數人看了都力挺她，大讚「分得好」。

這名女網友在Dcard發文表示，自己有汽車駕照但沒有在開車，因為剛拿到駕照時，常常擦撞到柱子、牆壁好幾次，而且坐在駕駛座時，感覺看不到右邊的距離，很怕撞到一旁的機車，因此每次都要坐得很正，並且全神貫注，久了就越來越不喜歡開車，家人也不再強硬要求她一定要學開車了。

原PO說自己平常出門都是搭公車、捷運，真的有急事就會叫車，但男友卻一直要她練習開車，還說他也想坐女朋友開的車，只不過自己一點都不想學，「因為我知道自己就是個三寶，保護自己也保護其他用路人，所以我就搭乘大眾運輸就好了」。

即使自己百般不願意，男友還是不斷地要求學開車，讓她最後受不了，只好提分手。原PO無奈地說自己有自知之明不該上路，「為什麼一定要逼別人做別人不想做的事啊？想坐女友的車就去找會開車的女友吧」。

貼文一出，多數人都支持原PO的做法，「當個有自知之明的三寶他也嫌」、「希望多一點有自知之明的人」、「看到妳這樣的描述，我也希望妳不要上路…結論：『分得好』，真的不是每個人都適合開車」、「我也自知會成為優秀的三寶，所以什麼駕照都沒考」、「妳這個想法很好也分得很好，我也知道自己是三寶，索性就不要浪費錢也不要去害別人」、「我也超討厭開車，我覺得上路壓力好大，敢要求我開車我絕對碾爆他」。

分手 駕照

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