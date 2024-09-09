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女子羅列11點父母超嚴格家規 網傻眼：還好妳搬走獨立了

聯合新聞網／ 綜合報導
女子羅列十一點過往種種家中的高壓教育。示意圖／ingimage
女子羅列十一點過往種種家中的高壓教育。示意圖／ingimage

家庭是你永遠的避風港嗎？一名網友在Dcard一口氣分享十一點過往原生家庭的生活常態，每一點都讓網友瞠目結舌，忍不住安慰原PO辛苦了，並慶幸原PO已經搬離家中。

原PO共用十一點說明：

一、她和姊姊的房間的喇叭鎖都被拆掉了，這樣可以方便父母想進門就進，她表示雖然本來有喇叭鎖的時候爸媽也禁止她們鎖門，而且都不會敲門，後來甚至更誇張要她們不准關門，認為要關門就是在裡面做虧心事。

二、兩姊妹沒有零用錢，最多就是從60塊的餐錢裡省下來，但要用60塊在北車買飯根本不可能。車錢都是算好的，原PO還有從過年的紅包裡抽過一、兩千，姊姊則是自己賣一些衣物補貼。

三、原PO到高中都沒有手機，姊姊則是根本沒有，她們只能偷偷買。當她們和父母說班上所有人都有手機，父母完全不相信。

四、兩姊妹會因為房間沒收好被打、在房間裡偷吃東西被打、態度不好被打、被發現沒去補習偷跑出去玩被打。而原PO打的定義是先甩巴掌，視情況決定要不要拿衣架，最後一步罰跪。

五、捷運卡紀錄會被查。

六、通常不可能跟朋友出去玩，雖然沒有問過父母，但父母過去種種就讓她們知道不可能。她們會選擇偷偷跑出去，藉口通常是補習或去圖書館。然後在公共廁所、車上或其他空間化妝或換上喜歡的衣服。

七、因為有被抓到偷跑出去玩的前科，所以父母會不定期的翻包包，是直接倒出來的那種。

八、如果是讓父母知道的出去玩，就會問：有幾個人？他們的電話號碼多少？幾點之前要回來？叫什麼名字？他們爸媽的Line是什麼？

九、姊姊偷買的手機被發現後，父母把我姐的IG、Line、FB翻到爛掉。

十、姐妹丟掉的所有東西父母都會翻翻看，然後如果有零食餅乾袋就會被唸，如果是（網購）包裹的垃圾那就完了。

十一、父母會趁姐妹不在的時候偷偷翻我們的房間，所以我們也會把「違禁品」藏起來，違禁品僅是糖果餅乾、化妝品、包裹的垃圾。

她表示在父母眼裡她們的娛樂就是去圖書館，只要提及尊重隱私權等訴求，他們就會說「我是妳爸媽」、「這房子都是我的，我有什麼不能看」或是「不爽你搬出去啊」。

不少網友對原PO姊妹的際遇感到傻眼，紛紛留言「妳好辛苦，幫妳拍拍」、「看到這篇文，突然覺得自己很幸福了」、「恭喜脫離苦海，然後能不回去就不要回去了」、「有經濟能力就別回去了，聯絡方式能斷就斷，好可怕的父母」。

★《聯合新聞網》關心你：遇到家暴事件，請打113保護專線

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