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半夜哄嬰丈夫在打呼…她怨育兒遇「豬隊友」 過來人勸：要訓練

聯合新聞網／ 綜合報導
一名女網友抱怨每次都是她和婆婆帶寶寶，老公下班總在玩手機。示意圖／Ingimage
一名女網友抱怨每次都是她和婆婆帶寶寶，老公下班總在玩手機。示意圖／Ingimage

育兒不只是媽媽的事，爸爸也應該負起照顧的責任。一名女網友發文抱怨，每次都是她和婆婆一起帶寶寶，老公下班就是玩手機，請他哄寶寶又會生氣，讓她忍不住抱怨：「我怎麼瞎了眼看上這樣的豬隊友，但是想到為了寶寶的食物眼淚又收回去。」

一名女網友在Dcard發文，表示她終於懂為什麼生了孩子才是「婚姻考驗」的開始。原PO表示，目前寶寶還在小月齡（未滿六個月），都是婆婆陪她一起帶寶寶，不得不說婆婆真的很給力，只要有需要她都會幫忙哄寶寶，讓原PO好好休息，無論是洗衣、煮飯、環境整潔都由她一手包辦，讓原PO感嘆：「比親身娘還要照顧我。」

但原PO接著透露，她老公每次下班吃飽就是一直玩手機，請他幫忙顧寶寶就會推託給婆婆，不然就是陪玩一下就丟包。更氣人的是，每次睡前寶寶都會鬧一下脾氣才肯睡，原PO哄不了，請老公哄，他就會擺出一副「我都沒睡飽」的樣子，讓人火冒三丈。當老公哄不了時，原PO用同樣方式回應他，他卻不爽的說「又怎樣了？」，每天要上演無數次。

原PO無奈地表示，「每個夜晚我在哄寶寶或睡不飽被吵起來餵奶，看到他睡很爽在那打呼，真的很難受」。每次原PO都會氣到很想哭，「怎麼瞎了眼看上這樣的豬隊友」，但是為了寶寶的食物，眼淚又收回去，並在最後坦言：「我還是很愛我的寶寶，每天都被她療癒，至於他爸我沒把握。」

此文一出，不少網友勸原PO要訓練老公，「男人都是訓練出來的！胎兒在妳肚子裡面，最有感覺的是妳；男生要進入狀況最快是嬰兒出生後6個月，妳要讓老公有進入狀況的緩衝期，也要讓他有充分的資訊，然後盯緊他，之後全責交給他」、「趕快花時間訓練老公！不然未來日子，只會越過越慘」、「請把老公當小孩一樣訓練，教他小孩不照顧是不會自己長大的」。

也有網友分享自己經驗，有負責任的「隊友」、也有不負責的「豬隊友」，「我家的先生也差不多，放假就是看電視、釣魚，只想到自己。我身體不舒服請他請半天假不能，他自己不舒服馬上請」、「我先生屬於很積極參與跟幫忙的類型，啊不過有時候常常用力過猛或方向錯誤」、「我先生雖然也是上一整天班，一直到晚上7點多才下班，但凌晨寶寶醒來他會幫忙哄，讓我能休息」。

兩性關係 育兒

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