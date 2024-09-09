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27歲還被叮嚀別在男友家過夜 她嘆「媽媽情勒」：真的很壓抑

聯合新聞網／ 綜合報導
27歲女子被媽媽叮嚀不要去男友家過夜，她為此頭痛發文抱怨。示意圖／Ingimage
27歲女子被媽媽叮嚀不要去男友家過夜，她為此頭痛發文抱怨。示意圖／Ingimage

媽媽還是無法接受27歲女兒在男友家過夜！一名網友在Dcard上發文抱怨，自己已經27歲了，媽媽卻還是保護得很緊，連跟男友過夜都沒辦法接受，還會反過來情勒說原PO的反應很傷她的心。壓抑許久的她只能在網路抱怨，貼出與媽媽的聊天記錄，無奈問道「這樣是我反應太大嗎」。

原PO表示事情的開始，是媽媽突然傳訊息說不希望原PO去男友家過夜，而她第一時間看到後覺得「很無語」。對話擷圖中可以看到媽媽對她說「無論如何，媽媽不希望妳在男朋友家過夜」，原PO則回覆自己已經27歲了自有分寸，媽媽表示理解卻又補上一句「這是我第一次跟妳這麼說對嗎」，原PO則表示是「這個男朋友」第一次說，並補充這樣擔心的心情大學時期可以理解，但如今自己已經27歲，不懂為什麼還要被「叮嚀」。

她補充會反彈這麼大是因為自己在大學交男朋友時，媽媽也三不五時就來個「提醒」，像是強調大學談戀愛不要放太多重心，或問她有沒有很愛這任男友，強調自己是擔心之後分開女兒會很難過；也曾帶著奇怪的語氣問「又要去找男朋友哦」，再補充自己只是想提醒，第一次談戀愛不要覺得一定會結婚。

原PO表示因為媽媽這樣導致自己整段感情都很壓抑，不能認真去喜歡、去談戀愛，還要承受雙方給的壓力。她並強調自己完全不是戀愛腦，更不如說是相反，本來就是現實又理性的性格，所以媽媽說的那些，其實自己是最清楚的。也因為大學那任男友之後讓她有了陰影，所以這次對媽媽反應才會比較激烈。不僅如此，媽媽還在對話中強調自己在媽媽群裡算是管小孩鬆的，也就偶爾跟孩子提醒，最後表示「如果就讓你們覺得壓力大，我真的無言，就說到這吧」，讓原PO相當無奈。

貼文發布後不少網友紛紛發表意見，「因為妳媽還停留在老一輩的觀念，覺得女生還沒結婚，就跟男生過夜會掉價」、「兩方都把真心話放心裡，表面打模糊仗，其實根本不清楚對方真正的想法，當然還是會互不信任」、「家長不管妳幾歲總是會擔心的」。也有人提醒原PO媽媽的本意其實可以體諒，「可能妳媽有吃過虧，所以怕妳做出一樣的事情」、「她是為妳好」、「看起來她沒有做出阻擾的行為，那她的善意提醒妳回覆她謝謝就好」。

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