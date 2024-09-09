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忘記女友名字！他大叫「那個宜蘭人」讓對方氣炸 網笑翻：錯在不會圓場

聯合新聞網／ 綜合報導
近日有網友發文，表示自己在叫女朋友時突然忘記了對方的名字，讓對方超級生氣。圖／ingimage
近日有網友發文，表示自己在叫女朋友時突然忘記了對方的名字，讓對方超級生氣。圖／ingimage

想打招呼卻忘記對方的名字已經很尷尬了，更不要說忘記的是自己女友的名字！近日有網友發文，表示自己在叫女朋友時突然忘記了對方的名字，讓對方超級生氣。

原PO在Dcard發文分享，稱自己在捷運站搭手扶梯時，正好看到女朋友在排隊準備上車，當他想叫住女友時，卻發現自己突然忘記女朋友的名字。在那個瞬間，原PO「腦子不知道怎麼搞的」，突然大喊「欸，那個宜蘭人」，居然成功讓女友回頭並停下來等他。

兩人會合後女友質問「為什麼要叫我宜蘭人？」，原PO只好坦承自己當下腦袋空白，忘記了女友的名字，但卻記得對方是宜蘭人，就下意識喊出來了。

這件事讓女友超生氣，好幾天都拒絕和原PO講話，也讓他無奈向網友詢問，「忘記女朋友的名字，反而記得她是哪裡人，真的會很誇張嗎？」，並覺得是女友的反應太大。

文章引來不少網友留言，不少人認為原PO真的很瞎，「超瞎啊廢話，你們是不是認識沒多久就交往所以沒什麼叫對方名字的時光」、「笑死，你到底認不認識人家啊，名字不熟是不是」、「超級誇張，為啥有人可以忘記自己的戀人叫什麼」。

也有網友表示自己也有類似的經歷，「其實我平常也不會叫我男友的名字，真的會忘記欸，我們在一起四年了」、「其實還真的會這樣，平常都是寶貝、寶寶，真的需要叫名字的時候反而會突然忘記名字」、「我懂，有時候綽號叫久了就會忘記名字」。

還有人表示原PO錯在不會圓場，「錯不在你忘記名字，錯在你不會圓場」、「你也是太誠實，說句『幫你取的新暱稱』解釋過去就好了啊」、「你應該跟她說，這邊人那麼多，喊本名大家就知道我家寶貝叫什麼了，你的名字只能我知道」。

Dcard 名字 女友 宜蘭 男友 綽號

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