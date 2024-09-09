女同事嫁錯人職場發洩...他勸25歲前別結婚 網搖頭：無關年紀

步入婚姻前須謹慎考量，除了對方的事業外，性格更是最重要的考慮因素。一名男網友發文抱怨，公司一名女同事很早就結婚，但婚後與老公不合的關係，很快就離婚了，在此之後就會把自己的不幸發洩在別人身上，因此勸告網友：「奉勸未滿25歲的女生們不要太早生小孩，否則離婚後，又後悔找不到真愛。」

一名男網友在Dcard發文，表示公司一位45歲的女同事，很年輕時就懷孕並結婚了，然而婚後跟老公不合，老公好賭且脾氣差，兩人結婚不到5年便離婚了，3個小孩都歸她養，後來想找對象都找不到了。原PO感嘆，一個離婚的女人，帶著3個孩子，想找跟自己差不多年紀，或是年紀小一點的男人，都沒有男人願意接受她的。

原PO繼續表示，現在那位女同事，當她看到男女同事說說笑笑，都會不爽擺臭臉，甚至針對新進女同事，讓原PO直言：「一個不幸福的女人，把自己的不幸發洩在別人身上，倒楣的都是陌生人」，並在最後奉勸網友：「未滿25歲的女生們不要太早生小孩，很多青春期的男生女生頭腦思想不成熟，雙方都沒磨合好，結婚然後再離婚再來後悔人生找不到真愛」。

此文一出，不少網友認為是女同事遇人不淑、個性問題，跟年齡沒太大關係，「這跟什麼年齡結婚沒關係，是找不對的人吧」、「遇到不適合的人，不管幾歲結婚都可能離婚」、「眼光差的話不管幾歲都一樣」、「看你同事就知道，她到45歲也沒成熟，跟年紀沒關係」、「是對象問題，跟年紀有什麼關係」、「遇到不適合踏入婚姻的前夫，不是太早生」。

也有網友提出早結婚，但夫妻恩愛的經歷，「我跟老婆從19歲開始交往、25歲懷孕結婚一直到現在40歲了感情還是一直都很好」、「我爸媽22歲有了我結婚，現在還是一天到晚放閃給我看，我都快瞎了」、「我鄰居19歲奉子結婚到現在快10年還頗恩愛的」、「我高中同學畢業後就結婚了，婚後一年生子，她老公是傢俱店小開，公公是房仲，一家互動良好沒有任何問題」。

也有網友提到到「經濟」層面的問題，「不是願不願意接受的問題，而是三個小孩花費太高了，經濟就是很現實的問題。今天性別對換也一樣沒人能接受，除非很有錢，否則很難為愛去養三個小孩」、「如果她經濟能力足夠栽培三個孩子，不需要靠男人，加上她也把自己保養得很好，有機會找到第二春」。