快訊

獨／新光大股東林伯翰親筆信 將出馬徵委託書「反新新併」

送暖？陳水扁貼與柯文哲合照 寫下「同是天涯淪落人」

Apple Watch 10終極5大看點曝！大螢幕、更薄錶殼 還有「最強健康武器」搶市

她發現親阿姨與自己男友出軌 想默默分手成全兩人

聯合新聞網／ 綜合報導
原PO發現男友跟自己阿姨在一起了。示意圖／Ingimage
原PO發現男友跟自己阿姨在一起了。示意圖／Ingimage

八點檔劇情實際上演！一名女網友與男友交往十年，兩人感情穩定，對方也經常到她家中拜訪，想不到男友竟然與她媽媽的妹妹、也就是她的阿姨出軌。女網友崩潰表示，難怪阿姨常常叫她男友到家裡抓老鼠、打蟑螂等等，其他人勸她一定要在父母面前攤牌，也不需要祝福他們。

這名女網友在論壇Dcard發文表示，她與男友交往十年，對方是個宅男，平時喜歡待在家打電動，和同事出去也會帶上她，兩人關係相當穩定，也有足夠的信任和安全感。平時兩人經常待在女方家中，她父母也早已把男友視為女婿看待。

而年約40歲的阿姨就住在隔壁，常常來家中與原PO媽媽聊天，她崩潰表示「我從來沒有想過小三會是從小最疼愛我的阿姨，我上星期才發現，詳細我現在不想說了，事情太突然，但不知道為什麼我很平靜，他們都不知道我知道了，這事要我爸媽知道應該會嚇傻吧」。

該網友表示，「我會找時間用想一個原因和我男友和平分手，好讓他們可以正大光明的在一起，不是我成全，而是感情無法勉強，這種男人我也不想要，只是我不知道我說不說得出祝福而已」。

其他人留言，「攤牌告訴父母，可以走出來就很厲害了，怎麼可能祝福」、「攤牌，而且請在妳父母面前攤牌，不需要祝福，他們也不配得到妳的祝福，感情是無法勉強，但也不該被如此對待」、「沒必要祝福阿，不撕破臉就仁至義盡了，但把事情講清楚是必要的，避免髒水潑到自己的身上，過程中應該會聽到很多不舒服的言論，希望妳可以順利度過這個劫難」。

Dcard 出軌 分手 男友 阿姨

延伸閱讀

她悔告性侵犯！每出庭重述「不願回想的被害細節」 還被質問怎不跑

柯文哲遭羈押！法官撰裁定理由「迥然若揭」引10萬人熱搜 網：差很多

她嘆「北漂」工作壓力大如地獄…心累想返鄉 網勸給時間適應

私幼教師遇「1：15師生比」聲帶損壞 同業共鳴：沒空如廁得尿道炎

相關新聞

她發現親阿姨與自己男友出軌 想默默分手成全兩人

八點檔劇情實際上演！一名女網友與男友交往十年，兩人感情穩定，對方也經常到她家中拜訪，想不到男友竟然與她媽媽的妹妹、也就是她的阿姨出軌。女網友崩潰表示，難怪阿姨常常叫她男友到家裡抓老鼠、打蟑螂等等，其他人勸她一定要在父母面前攤牌，也不需要祝福他們。

婆婆「贊助200萬買房」老婆態度大變 人夫不解反被嗆爆

房價年年飆升，對年輕人而言買房是一大經濟壓力。有人夫表示，媽媽贊助他們夫妻倆200萬買房頭期款，想不到搬進新房兩個多月後，老婆對媽媽的態度就一百八十度大轉變。其他人卻不挺他，反問「為什麼一定要把照護媽媽的責任放在太太身上？你講的好像老婆貪圖你媽的錢？」

爸爸去世男友只惦記房產 她崩潰提分手：看清他了

家人去世是莫大的打擊，這時若是身邊的人沒有適時給予陪伴，對於當事人而言會相當不好受。一名女網友近日家中遭逢變故，爸爸突然去世，男友原本說好要包白包並到靈堂祭拜，後來又因為「那不是自己爸爸」而反悔。不只如此，男友還開始惦記原PO爸爸留下的房產，讓她氣得決定分手。

【剪影】梁正宏／天使之吻

我喜歡拍攝水中人像。萬籟俱寂。當水中舞者優雅傾身，緩緩靠近水面；唯光照著她，水面也映現著她的身影，彷彿須臾間，便能帶她逃離浮世，遠避生活的種種紛擾……

【2024巴黎奧運餘響 電影篇】jc／巴黎我愛你──奧運揭幕式的電影安那其

法國是熱愛電影的民族。任何時間，法國人不忘以影像陳述美感。自由平等博愛的國族象徵，在奧運開幕式極盡彰顯。策展單位擷取影史上知名橋段與人物場景，時而以影片放映、時而以角色扮演貫穿全場。

【當代散文】林育靖／父親的眼神

剛上大學搬入租賃小屋前，他捲起袖子親自替我粉刷牆面。我一點忙都沒幫上，就待在一旁望著他。他刷了很久，忙了一下午後跟我說他頭有點暈。那畫面令我每次回想都忍不住落淚。真不能多想……

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。