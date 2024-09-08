她發現親阿姨與自己男友出軌 想默默分手成全兩人

八點檔劇情實際上演！一名女網友與男友交往十年，兩人感情穩定，對方也經常到她家中拜訪，想不到男友竟然與她媽媽的妹妹、也就是她的阿姨出軌。女網友崩潰表示，難怪阿姨常常叫她男友到家裡抓老鼠、打蟑螂等等，其他人勸她一定要在父母面前攤牌，也不需要祝福他們。

這名女網友在論壇Dcard發文表示，她與男友交往十年，對方是個宅男，平時喜歡待在家打電動，和同事出去也會帶上她，兩人關係相當穩定，也有足夠的信任和安全感。平時兩人經常待在女方家中，她父母也早已把男友視為女婿看待。

而年約40歲的阿姨就住在隔壁，常常來家中與原PO媽媽聊天，她崩潰表示「我從來沒有想過小三會是從小最疼愛我的阿姨，我上星期才發現，詳細我現在不想說了，事情太突然，但不知道為什麼我很平靜，他們都不知道我知道了，這事要我爸媽知道應該會嚇傻吧」。

該網友表示，「我會找時間用想一個原因和我男友和平分手，好讓他們可以正大光明的在一起，不是我成全，而是感情無法勉強，這種男人我也不想要，只是我不知道我說不說得出祝福而已」。

其他人留言，「攤牌告訴父母，可以走出來就很厲害了，怎麼可能祝福」、「攤牌，而且請在妳父母面前攤牌，不需要祝福，他們也不配得到妳的祝福，感情是無法勉強，但也不該被如此對待」、「沒必要祝福阿，不撕破臉就仁至義盡了，但把事情講清楚是必要的，避免髒水潑到自己的身上，過程中應該會聽到很多不舒服的言論，希望妳可以順利度過這個劫難」。