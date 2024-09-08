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婆婆「贊助200萬買房」老婆態度大變 人夫不解反被嗆爆

聯合新聞網／ 綜合報導
人夫抱怨老婆買房後態度轉變。圖/ingimage
人夫抱怨老婆買房後態度轉變。圖/ingimage

房價年年飆升，對年輕人而言買房是一大經濟壓力。有人夫表示，媽媽贊助他們夫妻倆200萬買房頭期款，想不到搬進新房兩個多月後，老婆對媽媽的態度就一百八十度大轉變。其他人卻不挺他，反問「為什麼一定要把照護媽媽的責任放在太太身上？你講的好像老婆貪圖你媽的錢？」

一名網友在「毒姑九賤婆媳討論區」發文表示，他跟老婆已結婚三年，一直都是租房，媽媽心疼兩人，今年拿出200萬贊助他們買房頭期款。搬進新房後，短短兩個月老婆態度就大轉變，之前都對他的媽媽很好，每週一起回婆家吃飯，住進新房後卻對婆婆不理不睬，老是說要在家休息，兩個月來都沒有回過婆家。

其他人留言「老本到手，老媽沒有」、「之前住的不是家，是牢房」、「你老婆跟我一樣是現實派的，我未來跟老婆結婚後也是不會理我爸媽，更不會理我岳父岳母，會全心全意的照顧自己的另一半跟小孩的全新生活」、「因為目標達成啊！女權大本營，該檢討的是你媽呀」。

不過也有人留言，「你是不是有病？你覺得老婆貪圖你媽的200萬？你要不要問你老婆你媽說了什麼話？你是不是沒有腦子」、「事出必有因」、「你難道沒有想過會不會是你媽媽講了什麼？不然前後不會改變那麼大」、「三年了，自己心裡不清楚老婆是什麼樣的人嗎？怎麼不問問老婆是不是媽媽說了什麼、做了什麼惹她不開心，兩百萬又不是老婆跟你媽討的」。

人夫 老婆 買房 頭期款

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