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爸爸去世男友只惦記房產 她崩潰提分手：看清他了

聯合新聞網／ 綜合報導
原PO的男友在她爸爸去世後只惦記房產，兩人最終分手。圖／ingiamge
原PO的男友在她爸爸去世後只惦記房產，兩人最終分手。圖／ingiamge

家人去世是莫大的打擊，這時若是身邊的人沒有適時給予陪伴，對於當事人而言會相當不好受。一名女網友近日家中遭逢變故，爸爸突然去世，男友原本說好要包白包並到靈堂祭拜，後來又因為「那不是自己爸爸」而反悔。不只如此，男友還開始惦記原PO爸爸留下的房產，讓她氣得決定分手。

一名女網友在論壇Dcard發文表示，爸爸上周去世，當時男友說要包白包，並且前往祭拜以示心意，但近日男友突然又說那不是自己爸爸，去了很奇怪，所以臨時反悔，令她有點失望。

該網友表示，爸爸有留下一棟房產，男友經常說婚後可以賣掉舊房、改買新房等，不過爸爸去世後，男友卻提出要同居住在爸爸房子內。她表示，「我心裡就更難受，感覺我爸才剛走，他就開始覬覦房子的事情」。

後來兩人為了祭拜與否起了衝突，原PO怒嗆「那你以後不要惦記我家的房子，反正你都說了那不是你爸，你覺得很奇怪」，男友也不甘示弱回擊「那以後都不講了」。她表示，自己都有惦記著男友爸媽，反觀男友卻非常自私，最終還是決定與男友分手，直呼是因為爸爸去世而看清男友。

其他人留言，「在那邊思考用途或是變賣，是還沒結婚就把妳的當成他的了嗎？對別人的東西沒有想法的人，不會一直惦記用途跟想到吧？我覺得這個人頗糟，有點像還沒繼承家裡遺產，就已經想著拿到手後該怎麼用那種。放生吧，如果妳不想伯父留給妳的東西以後被各種想法巧取豪奪的話」、「一般親近朋友都會去對方爸爸的喪禮，關心有沒有什麼需要幫忙的，和失去爸爸的朋友聊聊開解。男友是更親近的人，連喪禮都不出席，甚至沒有表示關心，愛理不理的，不關心痛失至親的女友，只想著自己以後住的房子，非常自私，這不是說話直，而是沒有把女友真的放在心上」。

Dcard 房產 爸爸 男友

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