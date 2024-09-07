結婚好在哪？30歲女「在家太爽」捨不得結 網指1殘酷真相勸：還是要想想

在家太爽捨不得結婚？最近有一名30歲的女網友表示，她住在家裡，有一個交往2年半的男友，最近討論到要結婚的事情，但她卻猶豫了，認為想到結婚就要放棄目前開心的日子，不知道該怎麼做，引起網友熱議。

女網友在Dcard發文指出，自己30歲住家裡，爸媽是很活潑開明的父母，每天上下班，假日出去玩也很自由，家事是家庭分工，家裡沒有負債沒貸款，下班偶爾媽媽會煮飯，沒煮就買外食，每天過得很開心自由。

最近交往2年半的男友提出想結婚，原PO一想到結婚後就要放棄現在開心的日子，不只要搬去跟男友住，還要重新找工作，而且男友又超會各種碎唸。

原PＯ說，每次想到這些，都在思考自己是不是不適合婚姻，「不知道結婚到底好在哪裡？」。不過媽媽也是一直勸她趕快嫁一嫁。

此文一出後，不少人留言相勸，「我覺得如果妳過的很自在，沒有想結婚的感覺，更不想離開目前的生活圈，真的不要進入婚姻」、「如果結婚不是有更好的生活品質，在一起就好，離開舒適圈屈服他幹嘛？」、「原生家庭幸福舒適的女生，結婚後大部分都會後悔」、「相信我，這樣子的結婚沒有好處，不要為了結婚放棄目前的工作，還有自由」。

不過也有人指出，「雖然原PO現在的生活真的很自由快樂，但不知道妳有沒有想過，父母總有一天會老，甚至會離去，妳接下來的人生可能就剩妳一個人，如果妳不介意可能會孤老終身那倒沒關係，但如果你的理想人生還是希望有人陪的話，我覺得還是要好好找男友聊聊未來計畫」。