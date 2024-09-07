快訊

在200公尺高空亂開機艙門！韓男下場慘 遭法院判賠1740萬

柯媽遭辱「地方媽媽之恥」家門口還被放炮！新竹警方介入…中年婦到案

郭子乾昔穿「9487」囚服模仿柯文哲：人生沒有如果...網：神預言

婆婆狂call娘家告狀！人妻心疼媽媽「敢怒不敢言」 父霸氣一句她險淚崩

聯合新聞網／ 綜合報導
網友的婆婆常打給她媽媽告狀。圖為婆媳關係示意圖。圖/ingimage
網友的婆婆常打給她媽媽告狀。圖為婆媳關係示意圖。圖/ingimage

婆媳關係是婚姻中最難解的課題之一，遇上惡婆婆未來日子恐怕不好過。一名人妻表示，只要婆婆對她有所不滿，就會打電話給娘家的媽媽告狀，近期甚至是每週都會打電話打小報告，最終她的爸爸忍無可忍，終於反嗆婆婆「別教不好自己的兒子，要教訓別人家的女兒」，讓她心酸直言「只有自己的家人最好」。

一名網友在臉書社團「毒姑九賤婆媳討論區」發文表示，她的婆婆只要對她有所不滿，就會打電話給她的媽媽告狀，而媽媽為了顧及她的立場與面子，都會低聲下氣地與婆婆對話，婆婆行徑越來越誇張，近期幾乎週週都要打電話，她不解說「我都跟我婆婆幾乎沒在講話了，到底有啥好告狀的？」

該網友告訴媽媽，「之後再接到，不用顧慮我，想怎麼回就怎麼回」。前幾天她回娘家時，婆婆再度來電，她跟爸爸人也在一旁，講到一半，爸爸將電話接過來，並回嗆婆婆「別教不好自己的兒子，要教訓別人家的女兒」，事後爸爸跟她說「婚姻是自己選的，自己要去承擔接受這過程，那個人把妳講的很沒用，我聽了心裡很不愉快，如果她再對你講那些不好的言語，妳不用客氣，爸爸支持妳」，她表示聽完爸爸的話「眼眶紅紅的」，直呼「只有自己的家人最好」。

其他人留言「妳媽媽是在哈囉？第一時間低聲下氣任人拿捏，婆婆只會更看不起妳而已」、「這個婆婆誇張了，妳自己也要勇敢」、「爸爸懟的好，有些人給臉反而不要臉，一次讓他難看，就不敢太欺負人」、「若沒錯，幹嘛低聲下氣，越低聲下氣，只會讓人更看不起你，繼續欺負而已，勇敢一點吧」、「這個婆婆竟然爬到親家頭上去算什麼帳」、「如果我婆婆敢打第一通，我就會立馬殺上門了，哪還有第二通的事」。

有網友遇過有類似經歷，留言「妳該學學我與我爸，我婆婆告狀不分時間，一開始我父母以和為貴，我婆當作在怕她，時間久了我爸開始反嗆她，嗆到我婆像啞巴，我告訴親爸媽，我不是省油的燈當你欺負我小事忍妳一下過，讓我發火妳祖媽我照樣嗆，我爸媽含著眼淚說還好我這大女兒夠辣，換作是我溫柔的妹妹就慘了」。

婆婆 婚姻 父母

延伸閱讀

考題黑成一片怪行政…他嘆「老老師」該淘汰 網勸別忍：資歷不等於能力

台人新國病！父肺癌逝、18歲兒意外發現腫瘤 醫揭最佳篩檢年齡

太巧！柯文哲2014年喊「改變台灣」登記選市長 10年後同日遭押進看守所

想找「躺平職缺」…男發現「行政助理」搶手 網提醒必會1軟體

相關新聞

婆婆狂call娘家告狀！人妻心疼媽媽「敢怒不敢言」 父霸氣一句她險淚崩

婆媳關係是婚姻中最難解的課題之一，遇上惡婆婆未來日子恐怕不好過。一名人妻表示，只要婆婆對她有所不滿，婆婆就會打電話給娘家的媽媽告狀，近期甚至是每週都會打電話打小報告，最終她的爸爸忍無可忍，終於反嗆婆婆「別教不好自己的兒子，要教訓別人家的女兒」，讓她心酸直言「只有自己的家人最好」。

戀情保密到家就怕「見光死」？談戀愛公開vs不公開 網友心態解析！

《Social Lab社群實驗室》本次透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤近三個月內「談戀愛公不公開」話題的網路聲量表現，帶您了解網友熱議的談戀愛公開與不公開的原因。

結婚好在哪？30歲女「在家太爽」捨不得結 網指1殘酷真相勸：還是要想想

在家太爽捨不得結婚？最近有一名30歲的女網友表示，她住在家裡，有一個交往2年半的男友，最近討論到要結婚的事情，但她卻猶豫了，認為想到結婚就要放棄目前開心的日子，不知道該怎麼做，引起網友熱議。

和男友一起洗澡！她見「洗手台解放」超錯愕：男生都會這樣嗎？

妳有看過男友做過這種行為嗎？一名女網友分享，之前和前男友一起洗澡，沒想到對方卻在洗手台尿尿，還說「很多男生都這樣」，讓她震驚不已。貼文一出後，引起廣大網友熱議。

老公和兄弟去泰國玩7天！人妻因1理由超信任 兩派網友掀論戰

泰國是許多台灣人出國，喜歡前往的國家之一。一名網友分享，自己的老公要和高中同學到泰國玩7天，因為老公有潔癖，她也相當放心，不過朋友卻擔心「可能會一群人去買春」。貼文一出後，引起廣大網友熱議。

情書簡訊

你陪我走過青春，能不能也陪我走完人生？

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。