婆婆狂call娘家告狀！人妻心疼媽媽「敢怒不敢言」 父霸氣一句她險淚崩

婆媳關係是婚姻中最難解的課題之一，遇上惡婆婆未來日子恐怕不好過。一名人妻表示，只要婆婆對她有所不滿，就會打電話給娘家的媽媽告狀，近期甚至是每週都會打電話打小報告，最終她的爸爸忍無可忍，終於反嗆婆婆「別教不好自己的兒子，要教訓別人家的女兒」，讓她心酸直言「只有自己的家人最好」。

一名網友在臉書社團「毒姑九賤婆媳討論區」發文表示，她的婆婆只要對她有所不滿，就會打電話給她的媽媽告狀，而媽媽為了顧及她的立場與面子，都會低聲下氣地與婆婆對話，婆婆行徑越來越誇張，近期幾乎週週都要打電話，她不解說「我都跟我婆婆幾乎沒在講話了，到底有啥好告狀的？」

該網友告訴媽媽，「之後再接到，不用顧慮我，想怎麼回就怎麼回」。前幾天她回娘家時，婆婆再度來電，她跟爸爸人也在一旁，講到一半，爸爸將電話接過來，並回嗆婆婆「別教不好自己的兒子，要教訓別人家的女兒」，事後爸爸跟她說「婚姻是自己選的，自己要去承擔接受這過程，那個人把妳講的很沒用，我聽了心裡很不愉快，如果她再對你講那些不好的言語，妳不用客氣，爸爸支持妳」，她表示聽完爸爸的話「眼眶紅紅的」，直呼「只有自己的家人最好」。

其他人留言「妳媽媽是在哈囉？第一時間低聲下氣任人拿捏，婆婆只會更看不起妳而已」、「這個婆婆誇張了，妳自己也要勇敢」、「爸爸懟的好，有些人給臉反而不要臉，一次讓他難看，就不敢太欺負人」、「若沒錯，幹嘛低聲下氣，越低聲下氣，只會讓人更看不起你，繼續欺負而已，勇敢一點吧」、「這個婆婆竟然爬到親家頭上去算什麼帳」、「如果我婆婆敢打第一通，我就會立馬殺上門了，哪還有第二通的事」。

有網友遇過有類似經歷，留言「妳該學學我與我爸，我婆婆告狀不分時間，一開始我父母以和為貴，我婆當作在怕她，時間久了我爸開始反嗆她，嗆到我婆像啞巴，我告訴親爸媽，我不是省油的燈當你欺負我小事忍妳一下過，讓我發火妳祖媽我照樣嗆，我爸媽含著眼淚說還好我這大女兒夠辣，換作是我溫柔的妹妹就慘了」。