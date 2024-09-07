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和男友一起洗澡！她見「洗手台解放」超錯愕：男生都會這樣嗎？

聯合新聞網／ 綜合報導
一名女網友分享，之前和前男友一起洗澡，沒想到對方卻在洗手台尿尿，還說「很多男生都這樣」，讓她震驚不已。示意圖／Ingimage
一名女網友分享，之前和前男友一起洗澡，沒想到對方卻在洗手台尿尿，還說「很多男生都這樣」，讓她震驚不已。示意圖／Ingimage

妳有看過男友做過這種行為嗎？一名女網友分享，之前和前男友一起洗澡，沒想到對方卻在洗手台尿尿，還說「很多男生都這樣」，讓她震驚不已。貼文一出後，引起廣大網友熱議。

這名女網友在社群平台「Threads」表示，之前和前男友一起洗澡時，發現他在洗手台前站著尿尿，還說「很多男生都這樣」，讓她相當錯愕，覺得洗手台是洗臉刷牙的地方，好奇發文詢問「拜託各位男性告訴我，你們真的會這樣嗎？」。

貼文一出後，多數網友都看傻，紛紛表示「明明有馬桶這個東西，為什麼要尿洗手台？」、「好恐怖！洗手台一定有尿垢」、「正常應該都在馬桶或便斗吧」、「馬桶跟大腦是個好東西，希望每個人都有」、「在洗手台尿尿有點可怕，這樣是不是牙刷也會被噴到？」、「尿在洗手台那他都怎麼洗臉的？不會有股味道嗎？」。

此外，也有不少網友分享自身經驗，指出「是真的…我有次不小心看到我先生也這樣，難怪我常常刷牙聞到尿騷味，我還以為大樓管線有問題」、「我第一次看到也是嚇到，很驚訝！然後他也是說男生都會這樣，因為高度剛剛好」、「我前任也這樣！超沒衛生超級噁心」、「我男友也是，被我罵爆幾次之後他就沒有了」。

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