快訊

黃明志才收生命威脅爆又出事！遭警方盯上 當眾被砸臉險破相

大雨狂炸13縣市！氣象署示警：可能短延時豪雨、下到晚上

幼教師慘成4高行業 內部人才因監視的環境大奔逃

聽新聞
test
0:00 / 0:00

老公和兄弟去泰國玩7天！人妻因1理由超信任 兩派網友掀論戰

聯合新聞網／ 綜合報導
一名網友分享，自己的老公要和高中同學到泰國玩7天，因為老公有潔癖，她也相當放心，不過朋友卻擔心「可能會一群人去買春」。示意圖／聯合報系資料照片
一名網友分享，自己的老公要和高中同學到泰國玩7天，因為老公有潔癖，她也相當放心，不過朋友卻擔心「可能會一群人去買春」。示意圖／聯合報系資料照片

泰國是許多台灣人出國，喜歡前往的國家之一。一名網友分享，自己的老公要和高中同學到泰國玩7天，因為老公有潔癖，她也相當放心，不過朋友卻擔心「可能會一群人去買春」。貼文一出後，引起廣大網友熱議。

這名網友在PTT以「老公跟兄弟一起去泰國7天，可接受嗎？」為題，指出老公要和高中同學一起到泰國玩7天，因為近期已去家族旅遊過，加上年底工作比較忙，就不跟老公一起去泰國，沒想到朋友卻提醒「會不會一群人一起去買春之類的」。

這名網友進一步說明，因為老公本身有潔癖，覺得去泰國也不會亂搞，同時秉持「我不知道就是沒發生」的心態，目前是信任老公，但朋友的提醒，讓她相當好奇「其他女孩們會怎麼看這件事？」。

貼文一出後，不少網友表示，泰國行難免會去聲色場所，指出「潔癖跟招不招妓沒什麼直接關係」、「提醒老公保險套戴好戴滿，不要亂親親，別帶病回來，其他的就當沒發生吧，日子還是得過嘛」、「一定會去色色的地方，不要騙自己好嗎？」、「有時候是氣氛環境使然，就像摸到方向盤就變一個人一樣，很難說」。

不過，也有部分網友認為「出國而已有什麼好不能接受」、「多半沒事，不會去的就是不會去」、「要嘛跟你老公去，要嘛就是無條件信任」、「我老公的話我不會在意耶」、「要讓人家去，就不要想太多」、「真要玩的話台灣就可以亂來了還要等到出國喔？個人是覺得不要想太多」。

兄弟 朋友 泰國 老公

延伸閱讀

婆婆「獨霸廚房」還自稱開明媳婦免下廚 她怒轟：婆家鬼故事太多

「不是幫妳點！」她吃男友點的壽司被罵哭 全網勸分：活在自己世界

男友第一次愛愛問「1問題」 她嘆超解：想聽什麼答案？

他問女人在婆家的底氣是什麼？ 網：當然是「有錢的娘家」

相關新聞

和男友一起洗澡！她見「洗手台解放」超錯愕：男生都會這樣嗎？

妳有看過男友做過這種行為嗎？一名女網友分享，之前和前男友一起洗澡，沒想到對方卻在洗手台尿尿，還說「很多男生都這樣」，讓她震驚不已。貼文一出後，引起廣大網友熱議。

老公和兄弟去泰國玩7天！人妻因1理由超信任 兩派網友掀論戰

泰國是許多台灣人出國，喜歡前往的國家之一。一名網友分享，自己的老公要和高中同學到泰國玩7天，因為老公有潔癖，她也相當放心，不過朋友卻擔心「可能會一群人去買春」。貼文一出後，引起廣大網友熱議。

情書簡訊

你陪我走過青春，能不能也陪我走完人生？

朱德庸／here+there=朱德庸

here+there=朱德庸。

【第十一屆聯合報文學大獎評審會議紀錄】聯合報文學大獎／最艱難的遺忘藝術

文學創作是一種最大的記憶術，也是一種最艱難的遺忘的藝術。不去遺忘，怎麼能繼續往前去創造新的東西？

聯副／2024第十一屆 聯合報文學大獎贈獎典禮暨「聯合報文學大獎高峰對談」

得 主：童偉格 主持人：楊照 與談人：童偉格、須文蔚、廖咸浩、盧郁佳、鍾文音 時 間：9月8日（星期日）下午2時30分 地 點：孫運璿科技‧人文紀念館地下一樓多功能講堂（台北市重慶南路二段6巷10號B1） 歡迎文友共襄盛舉！

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。