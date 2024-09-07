老公和兄弟去泰國玩7天！人妻因1理由超信任 兩派網友掀論戰

泰國是許多台灣人出國，喜歡前往的國家之一。一名網友分享，自己的老公要和高中同學到泰國玩7天，因為老公有潔癖，她也相當放心，不過朋友卻擔心「可能會一群人去買春」。貼文一出後，引起廣大網友熱議。

這名網友在PTT以「老公跟兄弟一起去泰國7天，可接受嗎？」為題，指出老公要和高中同學一起到泰國玩7天，因為近期已去家族旅遊過，加上年底工作比較忙，就不跟老公一起去泰國，沒想到朋友卻提醒「會不會一群人一起去買春之類的」。

這名網友進一步說明，因為老公本身有潔癖，覺得去泰國也不會亂搞，同時秉持「我不知道就是沒發生」的心態，目前是信任老公，但朋友的提醒，讓她相當好奇「其他女孩們會怎麼看這件事？」。

貼文一出後，不少網友表示，泰國行難免會去聲色場所，指出「潔癖跟招不招妓沒什麼直接關係」、「提醒老公保險套戴好戴滿，不要亂親親，別帶病回來，其他的就當沒發生吧，日子還是得過嘛」、「一定會去色色的地方，不要騙自己好嗎？」、「有時候是氣氛環境使然，就像摸到方向盤就變一個人一樣，很難說」。

不過，也有部分網友認為「出國而已有什麼好不能接受」、「多半沒事，不會去的就是不會去」、「要嘛跟你老公去，要嘛就是無條件信任」、「我老公的話我不會在意耶」、「要讓人家去，就不要想太多」、「真要玩的話台灣就可以亂來了還要等到出國喔？個人是覺得不要想太多」。