戀情保密到家就怕「見光死」？談戀愛公開vs不公開 網友心態解析！



【文·Social Lab社群實驗室】

《Social Lab社群實驗室》本次透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤近三個月內「談戀愛公不公開」話題的網路聲量表現，帶您了解網友熱議的談戀愛公開與不公開的原因。

在社群媒體盛行的現代，許多人選擇公開自己的戀情，大方在網路上發文、放閃，與周遭親友分享戀愛中的點滴。然而，「談戀愛是否一定要公開」這個問題也引發了不同觀點的討論，有些人認為公開戀情是對彼此的承諾與尊重；另一派人則覺得戀愛屬於個人私生活，應保持低調以免受外界干擾。

本次我們便針對此話題進行調查，一起來看看網友們選擇「公開」或「不公開」戀情的理由吧！

公開戀情有助於融入彼此生活圈？反方網友：萬一分手更尷尬

▲ 談戀愛公開還是不公開 網友議論焦點 Social Lab社群實驗室/製圖

觀察近三個月內網友針對「談戀愛該不該公開」相關話題的討論，可以發現不少情侶選擇公開戀情的原因，在於能更容易「融入彼此生活」。許多人認為，讓身邊的好友知道自己有另一半，不僅可以在社群中更自在地分享與對方的合照或放閃文、紀錄戀愛中的點滴，還能藉由將伴侶介紹給朋友認識，自然而然地融入彼此的生活圈。

不過部分網友也強調，公開感情狀態並不意味著「昭告天下」，有時不在社群中發限動或貼文，可能只是「不想刻意放閃」或「沒有發限動tag人的習慣」，認為「現實生活中公開就可以」，社群上的動態則是其次。此外，有網友認為公開戀情是對另一半的尊重，同時也代表對這段關係的認真和承諾，讓身邊重要的人都知道伴侶的存在，也能帶給對方更充分的安全感。

另一方面，不少網友則是因爲「擔心分手後尷尬」而選擇不公開自己的感情狀態，例如便有人分享自己的男友因和前任「愛得高調」、後來卻分手收場導致窘境，而不願再公開戀情；更有網友直言「越放閃越容易掰掰」，認為若在感情還不穩定時就高調宣佈，反而容易「見光死」，一旦分手會更加難堪。

對此，有人便提出「感情本來就是兩個人的事」，無需對外人交代，引起熱烈共鳴，吸引回覆如「（男友）覺得越高調越會分也怕被八卦」、「我個人覺得感情是很隱私的事情，所以非必要不會公開」，認為保持低調能避免自身戀情成為別人茶餘飯後的話題，也不用苦惱於一直被問東問西，省去很多不必要的麻煩。

談戀愛公開與否，其實沒有絕對的對錯，關鍵在於伴侶雙方能否達成共識、取得心理上的平衡；若與另一半觀點不同，別忘了好好跟對方溝通、嘗試理解彼此的想法，祝福大家都能找到最舒適的戀愛模式！



《原文刊登於合作媒體Social Lab社群實驗室，如需引用請註明出處》



調查方法：

本排行係使用《OpView社群口碑資料庫》統計觀測條件之「談戀愛公不公開」相關討論則數。

觀測期間：2024/05/15~2024/08/15，共三個月。

觀測來源：討論區、社群網站、新聞、部落格、Podcast評論（排除抽獎文）

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