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阿公接送卻被同學笑...她問如何讓孩子體諒父母忙碌 網：老師應引導

聯合新聞網／ 綜合報導
一名女網友因工作關係，由阿公接孩子放學，卻被同學取笑。示意圖／Ingimage
一名女網友因工作關係，由阿公接孩子放學，卻被同學取笑。示意圖／Ingimage

有些家庭因為父母工作繁忙，會請託阿公阿嬤負責接送孩子。一名媽媽發文求助，她和老公因為工作關係，平時由阿公接孩子放學，沒想到有同學笑孩子都是阿公接下課，讓孩子非常傷心，於是請教網友：「各位爸爸媽媽有沒有什麼安撫的方式？」

一名女網友在PTT發文，表示家裡是雙薪家庭，她和丈夫都要工作，因此孩子上學是丈夫送去，下課4點是由阿公去接，在阿公家洗澡吃飯後，丈夫下班7點左右去接回去。原PO表示，開學以後運作都很順利，原本不想麻煩阿公，但孩子剛進入團體生活，怕他待在學校過久，而且丈夫會超級趕，所以最後還是麻煩阿公幫忙，孩子之前也很開心自己都是第一個離開學校。

然而原PO透露，近日睡覺之前，孩子忽然很傷心地說，同學都「笑他」都是阿公接下課，並且他的好朋友都是媽媽接送下課，「他也想要」。原PO坦言聽了很心疼，並試著解釋爸媽上班賺錢才可以買很多玩具、才可以帶他出去玩，但孩子卻賭氣地說不需要。原PO詢問網友，有什麼安撫孩子的方法嗎？孩子目前快4歲，語言跟理解力都不錯，原PO和丈夫工作都算穩定且薪資不差。

此文一出，不少網友認為同學不應該嘲笑孩子，老師需要給予正確教育，「我們學校很多阿公阿嬤來接，沒聽過有被笑的，也許也可以請老師機會教育一下？還有同理心其實也是需要學習」、「可以請老師在學校和孩子們引導，有阿公阿嬤一起疼很幸福耶」、「這同學好有問題，請老師處理溝通。小孩的話有一些跟爺奶相處的繪本」、「先跟老師反應，然後偶爾請假接他下課」。

也有網友講述經驗，表示阿公阿嬤接送其實很正常，「我小時候也是阿公載上下學，回家常常路上買點心，我覺得很幸福」、「還好吧，我去接孩子常看到阿公阿嬤去接小孩的啊，這很正常吧」、「我超懷念小時候阿公接我補習班下課還帶我到夜市吃魚羹」、「我以前阿公阿嬤來接我超開心」、「阿公接送正常的很」。

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