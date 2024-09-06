「不是幫妳點！」她吃男友點的壽司被罵哭 全網勸分：活在自己世界

男女朋友在交往時，如何看清一個人真正的性格，往往是最為重要的。一名女網友發文抱怨，她近日和男友去吃飯，吃了男友點的餐點，不料男友勃然大怒，認為是自己點的，叫她不要「自作多情」，她無奈嘆訴：「明明不是故意的，真的這麼不可饒恕嗎？」

一名女網友在Dcard發文，表示她跟男友交往半年左右，近日去一間日本料理店吃飯，男友問她想吃什麼，原PO回答想吃「鮪魚壽司」，點餐時，男友點了一個咖哩飯及一個鮪魚壽司，原PO則再加點一個炸蝦壽司。服務生把餐點送上來後，原PO自然把兩卷壽司都吃完，男友吃完咖哩飯後就臭臉不說話，並表示那貫「鮪魚壽司」是他「自己要吃的」。

原PO當下立刻跟男友道歉，並到櫃檯再點了一份鮪魚壽司給他，但男友依舊沒放過原PO，口氣很差地說：「沒事幫妳點餐幹嘛？妳有手有腳不會自己點嗎？」並表示問要點什麼只是參考她的答案，不是要幫忙點，不要「自作多情」。原PO無奈地透露，最後她還是被男友罵到哭著跟他道歉，事情才落幕，並在最後傾訴：「男友的反應真的讓我很灰心，明明不是故意，而且也道歉做了補償。」

此文一出，網友們紛紛為原PO打抱不平，認為男友太「情緒化」了，「說句實話吃就吃了再點而已沒什麼大不了，縱使妳有不對的地方說一下就好了沒必要大動肝火」、「看起來是記性差又很情緒化的人，一律建議分手」、「難道哪天你吃他一貫鮪魚壽司他賞妳一巴掌，妳才決定分手嗎？他連一個人類的禮貌都沒有還摳」、「為了這點小事就貶低自己的另一半，這種人都有女友」。

也有網友認為男友太幼稚了、沒有包容心，「這代表妳男朋友是一個很幼稚的人，通常會這樣，就是活在自己世界，所以其實不是妳的問題，妳也可以開始思考未來，慢慢感情不要放那麼重以後可以分手了」、「做人有點骨氣，錯了道歉了也補償了，是要怎樣？身為伴侶都沒有一點包容心」。