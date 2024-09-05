快訊

美股早盤平盤波動！勞動市場數據訊號兩極 投資人等待6日非農報告

他問女人在婆家的底氣是什麼？ 網：當然是「有錢的娘家」

聯合新聞網／ 綜合報導
有網友請教「女人在婆家的底氣是什麼？」是錢？工作？還是有錢的娘家？示意圖/ingimage
有網友請教「女人在婆家的底氣是什麼？」是錢？工作？還是有錢的娘家？示意圖/ingimage

無論中外，大多仍是主張婚姻講究門當戶對，有錢人希望嫁娶的另一半也是有錢人，或是有勢力的人，能幫助另一半更上一層樓。有網友在臉書社團「毒姑九賤婆媳討論區」貼文請教「女人在婆家的底氣是什麼？」是錢？工作？還是有錢的娘家？多數網友回應，當然是「有錢的娘家」。

原PO貼文雖然短短幾句話，也點出諺語中「有錢人越有錢，窮人越窮」的道理。娶嫁一門有錢有勢之人，省去奮鬥10年功。網友們看完貼文後，多數人也贊成有錢的娘家是底氣，「有錢的娘家吧！沒人出頭只會變成提款機」，但也有網友覺得「都是啊」、「都可以啊，有工作也有錢啊」。

另有一派網友則不認為要靠娘家，「自己撐起自己，娘家／錢不是主因」、「底氣，就是一直以來都在做自己」、「有錢不是讓你去做你想做的事情，是讓你可以不去面對你不喜歡的人，做自己不喜歡的事」、「自己不堅強，娘家再強也沒用啊！懦弱的人才會甩鍋娘家」、「自己有存款不用看別人臉色」、「娘家再有錢妳自己沒用無作為，娘家有錢也不是給妳當底氣的籌碼」。

有人則認為「一個挺老婆的丈夫」才是女人在婆家最主要的底氣。

娘家 老婆

相關新聞

他問女人在婆家的底氣是什麼？ 網：當然是「有錢的娘家」

無論中外，大多仍是主張婚姻講究門當戶對，有錢人希望嫁娶的另一半也是有錢人，或是有勢力的人，能幫助另一半更上一層樓。有網友在臉書社團「毒姑九賤婆媳討論區」貼文請教「女人在婆家的底氣是什麼？」是錢？工作？還是有錢的娘家？多數網友回應，當然是「有錢的娘家」。

男友第一次愛愛問「1問題」 她嘆超解：想聽什麼答案？

想像一下，當妳跟某任男友第一次做愛時，他突然問妳「跟幾個人做過」，妳會怎麼回答呢？一位正為此感到困擾的女網友在Dcard發文，疑惑地表示「男生問跟幾個人做過，怎麼回答？」，更不解男生這樣問有何居心，引起熱烈討論。

【看不見的寫作課：學員篇】吳銘豪／第一堂課

優秀的團隊總會有一位傑出的豬隊友

婆婆「獨霸廚房」還自稱開明媳婦免下廚 她怒轟：婆家鬼故事太多

婆媳問題千古難題，一名網友在Dcard分享自己以前在婆家遇到的種種「鬼故事」，包含婆婆的惡語相向、逼她學料理、打巴掌、搶孩子，她怒喊鬼故事多到可以出書，笑問「真的會有人買嗎」。

小學生慶生這麼威？開學送每人環球瑪利歐文具豪華組 網：收過更高檔的

一位小一新生的家長分享，才開學三天，兒子就帶回同學的慶生禮物，班上每人都有一整套於環球影城購買的瑪利歐文具豪華組，讓他驚呼「現在小學生慶生這麼威嗎？」

【2024巴黎奧運餘響．國手篇】黃銘彰／透過汗水而閃耀

我們將永遠銘記這個在巴黎閃耀的夏天。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。