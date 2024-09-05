他問女人在婆家的底氣是什麼？ 網：當然是「有錢的娘家」

無論中外，大多仍是主張婚姻講究門當戶對，有錢人希望嫁娶的另一半也是有錢人，或是有勢力的人，能幫助另一半更上一層樓。有網友在臉書社團「毒姑九賤婆媳討論區」貼文請教「女人在婆家的底氣是什麼？」是錢？工作？還是有錢的娘家？多數網友回應，當然是「有錢的娘家」。

原PO貼文雖然短短幾句話，也點出諺語中「有錢人越有錢，窮人越窮」的道理。娶嫁一門有錢有勢之人，省去奮鬥10年功。網友們看完貼文後，多數人也贊成有錢的娘家是底氣，「有錢的娘家吧！沒人出頭只會變成提款機」，但也有網友覺得「都是啊」、「都可以啊，有工作也有錢啊」。

另有一派網友則不認為要靠娘家，「自己撐起自己，娘家／錢不是主因」、「底氣，就是一直以來都在做自己」、「有錢不是讓你去做你想做的事情，是讓你可以不去面對你不喜歡的人，做自己不喜歡的事」、「自己不堅強，娘家再強也沒用啊！懦弱的人才會甩鍋娘家」、「自己有存款不用看別人臉色」、「娘家再有錢妳自己沒用無作為，娘家有錢也不是給妳當底氣的籌碼」。

有人則認為「一個挺老婆的丈夫」才是女人在婆家最主要的底氣。