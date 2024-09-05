婆婆「獨霸廚房」還自稱開明媳婦免下廚 她怒轟：婆家鬼故事太多

婆媳問題千古難題，一名網友在Dcard分享自己以前在婆家遇到的種種「鬼故事」，包含婆婆的惡語相向、逼她學料理、打巴掌、搶孩子，她怒喊鬼故事多到可以出書，笑問「真的會有人買嗎」。

原PO在文中曝光那些她印象深刻的故事，她提到婆婆總是自稱很開明，都不讓媳婦在婆家煮飯，原PO忍不住反嗆「當然啊，妳煮素食，而且廚房根本是妳的」，抱怨當時根本沒辦法用廚房，因為自己吃葷食不煮素食。她補充以前還住婆家的時候，婆婆都會煮給懷孕的她吃，但是會補一句說「不是煮給你吃喔，是煮給我孫子吃」，莫名其妙的話語讓原PO忍不住直呼「真的好傻眼」。

不僅如此，原PO又提到婆婆婚前就跟她說先生喜歡吃麵，所以希望原PO學煮麵給她兒子吃，好在原PO霸氣回應老公可以自己學煮給自己吃，先生當下也有反駁說原PO不用煮買外面吃就好，才成功讓婆婆暫時閉嘴。除了煮麵，她補充以前婆婆還曾告訴她，冰箱不能冰肉，因為不是殯儀館，種種荒謬的言論逼得她受不了。她回想到當時在家裡都不能吃味道重的葷食，就連先生要吃葷食都只在門口吃，吃完才可以進家門，她不解問「需要這麼可憐？這不是你家嗎」，更不懂為什麼要因為一個人吃素食的自私，搞得全家人都不能吃味道重的葷食。

孩子出生以後有一次小孩不小心被摔在地上，婆婆上來就是給原PO一巴掌，也不是先關心小孩，更誇張的是公公還希望原PO可以包容婆婆當下打巴掌的舉動。而婆婆就連幼小的孫子也不放過，一直想讓孫子禮佛，原PO表示孩子都這麼小，哪裡知道什麼禮佛？只是在模仿大人罷了。

搬離婆家的她近日帶兒子回去想說讓孩子跟婆家培養感情，結果婆婆抱去，孩子就開始哭鬧要找媽媽，沒想到婆婆竟然對孩子說「不要找媽媽啦，媽媽很醜」，雖然當下是開玩笑的，但說者無心聽者有意，令原PO感到相當不悅，好在現在的她不住在婆家，想做什麼都可以，不用顧慮婆家感受，她在文末提到最近先生問她要不要回去婆家住，還叫她每個早上都帶小孩回去婆家繞一繞，讓早就受夠婆家的她大喊「真的是太傻眼了」。

精彩的婆媳故事讓網友們紛紛在底下留言，「如果是我，當我婆婆打我那巴掌開始，我就不會跟她有任何接觸」、「找機會打回去，我現在有仇必報」、「寧願被人說沒家教，我也不想在婆家受委屈」、「妳也是人家的寶貝女兒欸，有事不能好好講嗎憑什麼動手動腳」、「冰箱那段婆婆講話也太難聽」。