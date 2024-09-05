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小學生慶生這麼威？開學送每人環球瑪利歐文具豪華組 網：收過更高檔的

聯合新聞網／ BabyHome
圖片來源/小一聯盟
圖片來源/小一聯盟

【文：武美齡】

一位小一新生的家長分享，才開學三天，兒子就帶回同學的慶生禮物，班上每人都有一整套於環球影城購買的瑪利歐文具豪華組，讓他驚呼「現在小學生慶生這麼威嗎？」

孩子生日，你會幫忙準備禮物或點心分送給班上同學嗎？一位家長分享小一孩子帶回了瑪利歐文具豪華組，包括馬力歐2支筆及橡皮擦組，提到「是同學暑假去環球影城慶生而挑的禮物，她媽媽請老師發給班上25位小朋友」，此外，還另準備了日本及韓國進口餅乾分給同學享用，讓原po驚訝同學家長的大手筆，也好奇此舉在學校是否是常態。

網友回應「我會教導自己小孩感恩，感謝這位小朋友願意跟大家分享。至於自己小孩生日要不要送班上同學禮物，是自己可以衡量的事情」、「有些家長真的很大手筆，口袋又夠深，他們可能覺得有緣同班當同學都會愛屋及烏」、「幼兒園也常有，我覺得有多少能力做多少事，也要教導小孩價值觀，不要給爸媽帶來不必要的經濟壓力」、「當作收下一份好意，不需要揣測價值，每個孩子都很開心就夠了」。

「我以為我們班之前同學有人生日，送全班一人一盒小樂高已經是大手筆了」、「我們幼稚園就有小孩帶電子錶一人發一支當慶生，見怪不怪」。

「天啊好大手筆…我不喜歡這種生日要送全班東西的文化」、「如果是我孩子班上，我希望不要造成風潮，不然我還要回禮好累」。

不論送或不送禮物，由於每位老師經營班級的方法不同，家長若欲讓孩子帶食物或禮品到學校慶生，最好事前和老師溝通好，以免造成困擾。

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