脫序一籮筐！男性友人幫她「慶生」要自拍炫耀 女崩潰：我太公主病嗎

與朋友約見面時，若遲到恐影響雙方情緒。日前有一位女網友表示，男性友人想在開學前送她生日禮物，但對方卻出現一連串脫序行為，像是遲到超過30分鐘，還有要求女方自拍傳給他，他再傳給其他陌生男子並評論「正嗎？暈嗎？」，讓原PO氣得直呼「是我太公主，還是對方太雷？」

一名女網友在Dcard發文表示，她生日快到了，一名男生同班同學主動約她去吃飯，並傳訊息告表示「我想在開學前送妳生日禮物，我買好了」，結果對方卻在當天大遲到。他們約下午1時30分，原PO在下午2時傳訊息「你要到了嗎？」，對方卻回「還沒，我是想問妳起來了沒？我只是想說我可能會遲到，所以想提早跟妳說」。

事後男同學下午3時才到，而且明明說好有準備禮物，結果根本沒買，還要求原PO在百貨公司現場選一個生日禮物。她決定選6000-7000元的專櫃產品，但男方卻說「禮物的預算是2500元額度，剩下的妳要自己出」，讓她十分錯愕。原PO坦言之前男方生日，自己還送他一個3000多元的禮物，「如果他事先準備一個幾百元的禮物送我，我也會很開心」。

原PO又接著表示「我以為我們要吃生日大餐，所以上午都沒吃東西，但他大遲到，害我很餓，結果男方自己有吃東西，帶我去下午茶店，吃飯還要我傳自拍照給他，讓他發限時動態炫耀，還把我的照片傳給不認識的男生，評論我的長相」。

最後原PO無奈指出，買完東西以後，男方就直接要求她自己搭捷運回家，也不開車送她到車站，下午3時碰面，晚上5點就回家，讓她崩潰表示「是我太公主，還是對方太雷？」

文章曝光後，多數人吐槽男同學的行徑，「從遲到1個半小時就無法忍受了，好扯喔！還有自拍這件事，感覺就是個可悲噁男，確定還要繼續跟他當朋友嗎？」、「他非常不尊重人，遲到、騙人說有準備禮物，還要妳去現場挑、傳自拍給其他異性，這種人不論男女都直接絕交好嗎？」