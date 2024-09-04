回國狠甩媽寶男！她列五大雷點怨浪費一年青春 網友狂讚：分的好

情侶出遊本應開開心心，結果意外發現男友是巨嬰？一名網友在Dcard發文抱怨和男友出國，結果男友不僅超雷還根本是巨嬰，什麼都要問媽媽氣得她回國就分手。越想越氣的她發文整理這趟旅行五大雷點，怒道「孝順跟巨嬰中間隔了座大山好嗎，浪費我一年青春真的不要鬧了」。

原PO在文章中曝光分手原因，她表示月中跟男友去日本玩，回來直接把他甩了。她列出五點說明分手原因：

雷點一、絲毫沒主見 什麼都要問媽媽

出國前選飯店、訂票、查行程一問三不知，給出選項也選不出來，什麼都傳訊息問媽媽，並解釋說媽媽很會挑，做的決定很少出錯。不僅如此，就連去逛街看到喜歡的衣服試穿完，兩個人都覺得很適合，以為下一步就是去結帳，結果男友是先拍照給媽媽看，沒得到回覆就說等她回再決定，氣的原PO大喊「要不要我幫她買一張機票讓她來陪你逛啊」。

雷點二、軟爛只想躺分

她表示男友在路上完全不想幫忙查地圖，點跟點中間都是她在查交通跟看怎麼走，千拜託萬拜託才願意幫忙查一下資料，如果不小心走錯還會怪原PO為什麼沒先看清楚，害她們要再走回去。

雷點三、遇到問題不會想辦法解決

兩人網卡買同一家，某天突然網路斷線跑不動，男友沒有想解決只會瘋狂嘆氣加碎碎念，後來還是去附近店家借wifi聯繫客服才恢復。以為事情結束了，沒想到男友還補一句風涼話「就叫妳不要貪小便宜兩件優惠就買同一家網卡吧」，氣的原PO當下就想丟包男友。

雷點四、永遠都是別人的問題 他都沒問題

其中一天為了去迪士尼，他們天都沒亮就起床去排隊，結果前一天網路壞掉後網速就跑比較慢，不少設施都沒搶到，男友居然開始陰陽怪氣說「貪小便宜的下場、爛客服問題解決一半」。

雷點五、超不獨立 什麼都要靠別人

嘴上喊著英文比原PO好，實際上光是跟店員或是路人溝通都不敢。

原PO表示還沒有這趟旅行前，以為男友只是有點依賴她而已，沒想到根本就是從小依賴慣媽媽的大媽寶，更誇張的是男友到分手還覺得是原PO小題大作，還只覺得自己是孝順不是媽寶。貼文一出不少網友拍手叫好，「所以你們當初會交往，是他媽媽相中的」、「只會怪罪別人，跟這種人相處超累」、「果斷分手值得嘉獎」、「前男友也是媽寶，我完全能感同身受」、「爛人就是快逃，恭喜放生」、「光看文章就能像想像當時多崩潰，這種妳還可以受的了一年也是很厲害」。