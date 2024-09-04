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男友問「婚事要出多少」…她怨不願花錢感覺差 網砲轟：該跑的是他

聯合新聞網／ 綜合報導
一名網友發文抱怨男友不願全額支付婚禮所有相關費用，反被砲轟。 示意圖／Ingimage
一名網友發文抱怨男友不願全額支付婚禮所有相關費用，反被砲轟。 示意圖／Ingimage

婚紗、鑽戒、浪漫蜜月是不少女生結婚的夢想，但這些品項費用高昂，全部都要男方包辦合理嗎？一名網友在Dcard上發文抱怨，自己和男友要結婚了，她認為婚禮、婚紗、鑽戒、蜜月缺一不可，但男友在這時問了一句「妳要出多少」讓她非常不悅，反問「所以你是覺得直接平分嗎」，男友回覆「對」更惹惱她，發問「結婚費用男方全出真的很過分嗎」，貼文曝光引來網友議論。

原PO表示目前和男友明年有結婚的打算，在一次的話題中討論到結婚想要的儀式，她說男友沒什麼想法，甚至覺得越簡單越好，但她認為婚紗照一定是不可少的，也希望可以有預算買鑽戒，還有規劃求婚和蜜月。除了蜜月外，另外三項粗估下來就要花費15到20萬，正當她興奮地規劃時，男友卻拋出一句「要出多少」讓她「感覺很差」，直呼「不是我不願意出，也不是出不起」。

原PO也在文章中稍微介紹了他們的消費日常，平常出門吃飯大多由男友支付，因為她很喜歡逛衣服，看到適合多是男友買單；但她強調自己會做便當送到男友公司，重要節日也會買價位高一些的禮物，而男友時不時都會對她說一些「自己很願意花錢」的言論。她表示小錢男友都很捨得花，但只要原PO提出單價較高的禮物要求，男友都不會答應，常常要她把錢花在刀口上。而原PO常常都覺得男友務實過頭了，她的想法是愛一個人只要是不過分的要求，能滿足看到對方的笑容不是比什麼都開心嗎？更何況都出社會了，也論及婚嫁，男友常常讓她有種其實很不願意為她花錢的感覺，加上這次的言論，她開始自我懷疑到底是不是自己的想法錯誤。文末問道：「真的是我太玻璃心嗎？如果私心希望結婚費用讓男友全包很過分嗎？」

貼文一出引發大量網友抨擊，「那為什麼不是妳去滿足男友？難道妳不愛他、不想看到他的笑容嗎？我建議男友快逃」、「你們兩個人的事，為什麼要單方面的出錢啊」、「當男生的錢是大風颳來的嗎」、「到底是妳男友太務實，還是妳對於物質生活更要求啊」、「別說結婚了，妳男友都快逃走了」、「只會許願又不出錢，真的很過分」、「真的覺得妳身在福中不知福」。

也有網友認為兩人價值觀有差，建議婚錢好好討論，「如果要認真考慮未來，當然是沒必要的錢不用花」、「觀念不同無關對錯，而是妳們平常金錢觀就差很大」、「妳們在金錢上可能並不是那麼適合」、「妳已經習慣平時大部分花費由男友支付、妳的胃口被養大了」、「建議妳們討論一下，生小孩的坐月子中心費用，男方是不是該全出」、「這種事沒有絕對的對錯，就是價值觀有無共識的問題而已」。

價值觀 婚姻 求婚

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