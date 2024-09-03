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世界真小！女兒班導是高中前女友該向老婆報備嗎？ 網笑：你在期待啥

聯合新聞網／ 綜合報導
女兒班導竟是高中前女友，讓他猶豫要不要向老婆報備。示意圖／ingimage
女兒班導竟是高中前女友，讓他猶豫要不要向老婆報備。示意圖／ingimage

女兒的班導是白月光？一名網友在Dcard發文求助，表示發現升小五的女兒新班導是自己前女友，原PO表示跟前女友高中情侶，在補習班認識高三那年交往，結果後來考上了不同的學校也因為遠距離分道揚鑣，一轉眼過了十八年，印象停留在高三奮鬥讀書及偷約會的小悸動中。兩人在分手後幾近失聯，原PO結婚的時候也沒有邀請她。

原PO補充小孩的學校很大，國小前四年裡根本不知道前女友在這間國小任職，他強調和老婆感情很好，有兩個小孩。老婆知道這位前女友但不曾詳談過前女友的事，因為雙方都不在意所以並沒有什麼比較心態。而他們的小孩在校表現都很不錯，他們跟前兩任導師也很常溝通聊天。然而現在新班導竟是前女友，讓他有點不知所措。

首先他提到不知道該不該跟老婆說，因為不說的話這兩年會過的很煩躁，況且可能還要串通前女友假裝不知情，也相信坦承的話老婆應該不會那麼在意，但心裡可能會有疙瘩，這個情境他光想就很尷尬。其次也不確定前女友有沒有發現家長就是原PO，而家長會該怎麼表現、如果得知孩子是前男友的小孩，老師會不會有不一樣的態度都讓他相當煩惱。

貼文一出吸引網友在底下回應，「感覺你很想再和前女友有接觸，甚至前女友比較香」、「老師其實蠻累的，沒時間去管家長是誰」、「想這麼多就代表你很在意前任，你前任搞不好連你的臉都忘了好嗎」、「以為自己有多重要？還一堆小劇場」、「感覺你很期待什麼」。也有網友建議「盡量班親會讓老婆去開，班導讓老婆聯絡」、「我會跟老婆講，以及小孩的事情盡量媽媽出面」。

前女友 親子

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