她難忘兩年前試吃檳榔被男友當眾賞巴掌 網不挺：什麼鍋配什麼蓋

女生吃檳榔本來就該打？一名網友在Dcard上發文訴苦，她曝光兩年前因為吃了一口檳榔被男友當著眾朋友的面打巴掌，雖然這巴掌讓她至今耿耿於懷，但巴掌事件後男友對她又非常好，不僅情緒穩定還包辦家務事。已經選擇原諒的她卻又一直放不下，她發文問道「如果是你們當下會怎麼做？」

原PO表示自己是個不抽菸不吃檳榔的人，酒也不愛喝只有朋友聚會才會小酌幾杯。雖然都不碰但是難免還是會好奇是什麼感覺，她曾經問過身邊的朋友，但只聽他們的形容還是抵擋不過好奇心。原PO表示自己都會把好奇的想法分享給男友，跟他聊天過程男友也都表現得無所謂，甚至還分享別人吃檳榔的影片心得給她看。然而就在一次聚會上，原PO在有點微醉但意識是清楚的情境下拿了朋友的一顆檳榔試試，塞進嘴裡的那一刻男友竟然直接氣得當著所有朋友的面賞了原PO一個很響的巴掌叫她吐掉。原PO表示當下因為覺得很沒面子又不想搞壞大家出來聚會的氣氛，只好裝醉傻笑但其實當下感受很差。隔天朋友們向她道歉，原PO跟男友表達了自己的感受跟想法，也得到男友的道歉。

原PO強調知道自己已經原諒了就不應該翻舊帳，所以也沒有再跟男友吵過這件事，但每當想起心裡還是悶悶得很難受，明明自己是一個成年人，有權利去決定想嘗試的事物，也不是做什麼違法或危險的事情。被這件事困擾很久的她在文末詢問，有沒有個性比較大男人主義的網友支持男友說女生怎麼可以吃檳榔本來就該打的說法。她拋出疑問「如果是你們當下會怎麼做」，並問道你們也會反對另一半這樣嗎，如果選擇原諒但想到還是不開心，該怎麼去調適？

貼文一出吸引許多網友回覆，有人抨擊原PO交友圈本身就有問題，「妳要反思的是，妳怎麼都交這種等級的朋友」、「物以類聚，都交什麼朋友，什麼朋友圈會讓女生吃檳榔，對檳榔好奇就直接吃下去」、「感覺就是很底層的89圈子，原PO感覺蠻理性的，不考慮脫離嗎」、「正常人哪會拿檳榔給女生吃」、「我身邊的人是連想都不會想吃檳榔啦，男生也不會因為小事打人」，也有人苦心勸原PO放手，「有什麼不妥可以回家說，沒必要當下表現出來，何況妳只是嘗試而已」、「打妳就不對啊」、「還不分手拖到現在？下次就是別的原因動手了」、「不管是啥，動手就不對，沒必要合理化」、「心裡有芥蒂，再怎麼去說服自己調適心情都沒有用」。

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