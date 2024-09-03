不僅想找人「多人運動」妻再怨老公連產檢費都付不出 網傻眼：快逃
許多夫妻在結婚前，會做好理財規劃，避免雙方對金錢的共識不同。不過日前有位人妻抱怨，她老公不但認為超過千元的嬰兒用品太貴，加上收入不穩定，連產檢費都付不出來，兩人還住在會有蟑螂爬上床的廉價旅館套房，讓她崩潰表示「我的下一步該怎麼辦？」
一名網友在「爆料公社」發文表示，她老公的工作收入不穩定，做的行業偏八大類，跟男女客人發生性行為，但因為存款不穩定，連房租8000元與產檢費都會拖欠，月子餐、月嫂都認為太貴，跟原PO商量「能不能不要」，兩人住在蟑螂會爬上床的廉價旅館套房。
原PO也指出老公的優點「他沒讓我餓到、渴到，會承擔所有家務，承擔孕期的壞脾氣，幫我按摩，電話費也是他繳的」，不過她指出「老公回家就沉迷手機，不會主動查要如何照顧新生兒、孕婦，最近還一直想找外送員跟我發生關係」，她崩潰表示「請大家罵完我後，給我建議好嗎？」
對此，網友回應「趕快離開啊，妳為什麼不找社會局幫忙？」、「他自己做八大，還想把妳拉進去八大嗎？小心一點，以後別禍害到小孩」、「快逃吧，老公沒錢還沒擔當，記得去檢查有沒有被傳染性病」、「這很明顯就是不離開的話，會毀了自己跟小孩的未來，做偏門的收入也太少，重要東西趕快拿一拿跑了」、「妳老公的問題非常大，他還沒認清自己要當爸爸了，產檢很重要，千萬不可以拖」、「真覺得要斷捨離，能離開多遠是多遠，帶孩子雖然辛苦，但拖下去更慘」。
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