不僅想找人「多人運動」妻再怨老公連產檢費都付不出 網傻眼：快逃

小學時期是最天真無邪又無憂無慮的，本應燦爛的童年卻因為被同學排擠而造成抹不滅的傷痕，家長該怎麼辦？一名母親在Threads上崩潰淚訴自己的寶貝女兒在學校被同學排擠，主動尋找同學分組卻被拒絕，因為造成陰影現在連上學都變得很焦慮，身為媽媽又不知道怎麼幫她，直言「好煩，我每天都好焦慮」，上網求助網友「我該如何幫助她」。

2024-09-03 12:34