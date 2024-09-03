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登記結婚約吃飯！老婆怨「男方家長沒埋單」 網看金額全不挺：乾脆離婚

聯合新聞網／ 綜合報導
一名網友分享，近期有對新人登記結婚，當天女方家長訂了一家4千多元的餐廳，想說就近吃個飯，男方家去了4大1小，女方家去了3位大人，因男方人數較多，結帳時也沒有埋單，老婆竟覺得被占了便宜。示意圖／Ingimage
一名網友分享，近期有對新人登記結婚，當天女方家長訂了一家4千多元的餐廳，想說就近吃個飯，男方家去了4大1小，女方家去了3位大人，因男方人數較多，結帳時也沒有埋單，老婆竟覺得被占了便宜。示意圖／Ingimage

當發生這種狀況，婚還要結嗎？一名網友分享，近期有對新人登記結婚，當天女方家長訂了一家4千多元的餐廳，想說就近吃個飯，男方家去了4大1小，女方家去了3位大人，因男方人數較多，結帳時也沒有埋單，老婆竟覺得被占了便宜。貼文一出後，引起廣大網友熱議。

這名網友在PTT以「這種長輩需要老公出面溝通？」為題，指出近期有對新人登記結婚，雙方都沒有要收聘金和嫁妝。登記當天，女方家長訂了一間4千多元的餐廳，女方家出席3位大人、男方家出席4大1小，沒想到結帳時男方並未埋單，讓老婆覺得被占了便宜，讓他相當好奇「是老婆太愛計較？還是大家會怎麼想？需要老公出面溝通？」

貼文一出後，多數網友都看傻，紛紛表示「女方家長訂的為啥要男方出錢？而且為什麼不是新娘自掏腰包，還要長輩出錢？」、「一般不都是誰訂餐廳誰付錢嗎？」、「女方長輩主導的飯局，要男方出錢？這家子臉皮也太厚了吧？」、「男方長輩不出錢我覺得沒什麼，新人沒主動埋單比較白目」、「為何小倆口不自己出錢？當作請長輩吃飯好了」。

此外，也有不少網友認為4千元都要計較，乾脆離婚比較好，紛紛回應「4千付一付就好了吧，連4千都要糾結的話你們以後走得長久嗎…」、「4千多氣到發文，是有多窮」、「4千塊自己出一出就好了吧」、「建議離婚，現在不爽4千元，下半輩子最好能一起走完，及早拆夥吧」。

新人 結婚 老婆 長輩 餐廳

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