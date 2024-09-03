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國小女兒被排擠懼上學…媽媽焦慮求助 過來人：重點不是找答案

聯合新聞網／ 綜合報導
就讀國小的女兒遭同學排擠，她焦慮向網友求助。 示意圖／Ingimage
就讀國小的女兒遭同學排擠，她焦慮向網友求助。 示意圖／Ingimage

小學時期是最天真無邪又無憂無慮的，本應燦爛的童年卻因為被同學排擠而造成抹不滅的傷痕，家長該怎麼辦？一名母親在Threads上崩潰淚訴自己的寶貝女兒在學校被同學排擠，主動尋找同學分組卻被拒絕，造成陰影後現在連上學都變得很焦慮，身為媽媽又不知道怎麼幫她，上網求助網友「我該如何幫助她」。

這名母親表示，女兒已經六年級，在班上卻不怎麼社交，和同學的互動幾乎是0，可以說是邊緣人，她補充每次只要有分組活動，女兒都是最後被落下的那個。原PO表示女兒的個性耿直，反應比較慢，看到女兒這樣她真的很想哭，看著女兒對於學校活動開始會焦慮，又聽她敘述在班上找同學分組卻被拒絕的經過，還一邊說一邊掉眼淚，身為母親的她卻只能抱抱她。無助又心疼的原PO只能焦急地詢問網友，這種內心的傷痕要怎麼去面對，想知道該怎麼去幫助女兒。

貼文曝光吸引網友紛紛留言提供建議，「請妳當女兒的朋友，聽她說話帶她出去玩」、「在學校活動會焦慮，可以安排心理諮商輔導，看看是要學校輔導室或是往其他管道」、「小學生沒有被社會毒打沒有社會化，天生的惡意才最純粹」、「不要讓女兒覺得學校是她唯一的選擇、學校關係毀了世界就塌了」、「如果真的不適應就讓她離開學校吧」。

也有人分享自身經驗鼓勵原PO，表示自己小學也有被排擠的經驗，原本明明跟同學都正常相處只是比較內向，直到某次上課請假去參加弟弟的校外教學，周一回來就被班上帶頭的同學圍在桌邊，問為什麼不來學校沒有報備，然後就莫名其妙被全班排擠，他強調自己長達一個學期下課都坐在教室最後面，看著休息時間空無一人的教室哭，直至今天都不知道當初被排擠的原因究竟是什麼。

他無奈嘆道，「沒人說，或者根本沒有原因」，雖然多次和媽媽說不想去上學，但只得到「上學是去念書，不是交朋友的！你把書讀好，沒有朋友有怎樣嗎？」的回答。網友表示這些話對他影響很深，沒人理解他的需求還都站在他的對立面，讓年紀幼小的他養成無法信任依賴他人、不會求助的個性，直言不希望原PO女兒也變成這樣。網友表示無法融入團體是她的人生課題，母親不一定非得要在她身上找到一個答案，只要讓她知道永遠有人在她背後就可以了。

由 @isabellathatgirll 發佈
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