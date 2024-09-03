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竹科太太喊「謝謝好老公」！爽拿百萬獎金自封4字 網傻：什麼鬼

聯合新聞網／ 綜合報導
近日有一名女網友自稱竹科太太，感謝老公發給她百萬獎金。 示意圖／ingimage
近日有一名女網友自稱竹科太太，感謝老公發給她百萬獎金。 示意圖／ingimage

近日一名自稱是「竹科太太」的女網友發文透露拿到老公給的「100萬獎金」，還稱自己為「等級正妻」，此文一出，便引起眾多網友傻眼留言「原來竹科太太也是一種職業」、「等級正妻是什麼鬼」。

由於原文已刪，有熱心網友便在Dcard備份「竹科太太開獎」一文，該人妻寫道「年資7年，等級正妻，獎金100萬，謝謝有一個好老公」，並附上一整排眼睛冒愛心的貼圖。

對此，大票網友吐槽「通常有能力的女性不會稱呼自己為竹科太太，這聽起來很蠢！妳的價值不必需要來自於妳的先生」、「人生可悲到只能炫耀老公？自己爭氣一點吧」、「她們會說能炫耀老公是他們的本錢啦，殊不知就是個笑話」、「重點不是先生薪水高低，是拿先生的薪水來攀比的嘴臉實在噁心」。

還有人說「我老公是醫師，我平常低調到不行，看到這種真的丟臉要死」、「我想問什麼叫等級正妻，怎樣的等級？」、「太愛把另一半成就/職業/薪資掛嘴邊的人都交往不得，不管男女都一樣，這種行為顯示的就是對方很功利+愛居功啊」。

更有人直言「哪天他不給妳錢了，外遇了，人跑了 ，妳有什麼能力過妳那被寵壞了的優渥生活？」、「通常沒事給一大筆錢，有可能有什麼事情隱瞞」，甚至有人說「男友是南科GG技術員，薪水比我低，但他還是會帶我吃好吃的，不需要高級餐廳，只是路邊攤我就覺得好幸福」。

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