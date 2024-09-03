這叫懂得生活？67歲退休尪自設「每餐只花40元」 老婆聽完差點昏倒

有一名女網友在臉書社團「匿名公社」上發文表示，她的先生已退休一年多，今天才得知先生「設定自己每日午、晚餐只選吃一餐，而且每餐不能超過40元」，讓原PO聽完差點昏倒，心疼表示「你67歲的人呀，這是何苦？」貼文一出，引發網友熱議。

原PO表示，他們沒有債務也沒貸款，房子是自己的，孩子也都成年獨立。她先生退休後，每天會早起煮早餐，等她出門上班，他就會去運動，有時也會去市場買菜，在家就看書或看電影，還常常把家打掃的一塵不染。

最近她發現家裡出現很多泡麵及乾麵條，冰箱還冰了很多冷凍饅頭，上星期她老公還自己包水餃，好幾次她都跟他說：「天氣熱不要煮，去買便當就好。」但他都聽不進去。

今天在她逼問之下，他才緩緩道出「現在沒賺錢，不想花太多錢在伙食上，自己給自己設定每天午、晚餐只選擇吃一餐，而且每餐不能超過40元」，讓原PO聽完感到心疼不已，直呼「你67歲的人呀，這是何苦？」

文章曝光後，引來網友熱議，多數人認為「67歲了，好好愛自己吧」、「請他好好吃飯吧，不要傻傻的什麼都想省給孩子，自己忙活一輩子卻是吃泡麵」、「40元真的買不到什麼了」、「他可能完全沒有意識到，健康的飲食也是養老的資本」、「可以吃得少，但是營養均衡還是要顧到」、「多愛自已一點吧，吃到這個歲數了，健康飲食才是最重要」。

有同樣經驗的網友分享自身經驗，指出「我剛退休時也是有相同想法，但時間久了才慢慢想開」、「我退休第一年也是這樣，一個月花不到3000塊，第二年我就發現，不需要過這樣的日子，然後就放縱了」、「你要跟他說還是要好好補充營養啦，尤其有年紀了萬一生病怎麼辦？會花更多錢哦」。

不過，也有不少網友回應「其實他這樣吃比較健康，因為我爸也這樣吃四十年，現在已經96歲」、「只能說懂得『生活』」、「先生這麼貼心，幸運，這個年紀少吃一點也健康」、「可以建議他找個比較沒有壓力的工作，賺點零用錢和人也有互動比較不無聊」。