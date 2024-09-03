公公活像個大巨嬰！她心疼婆婆太辛苦 網開眼界：懶鬼、渣鬼上身

日前有一名媳婦在臉書社團「毒姑九賤婆媳討論區」上發文表示「鬼門要關了，來講個鬼故事」，她指出，她的公公非常大男人主義，婆婆的父親最近身體欠安，婆婆怕沒有回去照顧會有遺憾，邀公公一同去探望，卻遭公公拒絕還破口大罵：「你爸爸是沒有生兒子嗎？沒有媳婦嗎？」。貼文一出，引發網友熱議。

這名媳婦透露，她的公公是一個懶惰又自私的人，經常快一個禮拜才洗一次澡，還常沒洗澡就直接睡在地板的草蓆上，每天睡到快中午才起床，三餐都要人家準備，吃完的碗筷也不收，所以婆婆出門都要趕著回家，不然就要拜託家人幫公公備餐。

這名媳婦表示，最近婆婆的父親身體不好，婆婆怕若沒回去照顧會留下遺憾，於是找公公一起回去探望，結果卻換來公公一頓臭罵，不停地碎念婆婆，後來婆婆只好獨自回去，留下氣噗噗的公公。這名媳婦感嘆「真不知道公公氣的是什麼？是女兒不能為娘家付出？還是沒有人伺候他？或單純不想讓婆婆出門？」

文章一曝光立即引發熱議，公公行徑引起公憤，「好可怕的廢人」、「這種的就別理他，讓他自己自生自滅」、「我還以為是什麼鬼故事，原來是懶鬼，渣鬼上身啊」、「那年代的都很大男人主義，這種狀況真的很常見」、「很多老男人都是這樣，我家也是岳父母過世還要照顧他的吃喝睡覺，像巨嬰」。

還有不少網友為她的婆婆抱屈，「婆婆好可憐」、「妳公公這樣做真的是讓岳父覺得女兒所託非人，也讓你們搖頭感嘆ㄚ」、「佩服婆婆挺很有勇氣，值得加冕，還能相處一甲子，要頒獎給她，忍受這到這樣地步」、「老一輩真的都很神奇，明明知道是錯的事情，卻偏偏要一直忍讓」。