結婚15年丈夫1原因寧自瀆拒行房！另1行為更衰 人妻心死決定這麼做

夫妻結婚後性生活是重要一環，如性事不協調恐難以一起走下去。新北1名女子與丈夫結婚15年，但一直沒有床事，丈夫聲稱「擔心意外懷孕」、「和女人做很麻煩」而有人跟她發生親密關係。但人妻在書房的垃圾桶有驚人發現，當中有半桶竟是丈夫自瀆時用過的安全套，證明他確實有性需求。

夫妻間多年來未能就床事達成共識，人妻更指丈夫不但不願為家中經濟支出付錢，甚至對錢斤斤計較，向她追討小額賠償和費用，終令她心死，無奈搬走分居2年，隨後更向法院申請離婚，獲得法官批准。

床中擺棉被不准妻子越界

案件在新北地院審理，人妻提出一連串主張，包括丈夫有信仰，他們結婚16年多，但長達15年沒有性生活，她起初並不排斥生兒育女，但丈夫以「未提出避孕計劃」為由拒絕行房，甚至在雙人床中間擺放棉被，不准她越界。

但人妻發現書房的垃圾桶內，有半桶都是丈夫使用過的安全套，證實丈夫是有性慾，不但用保險套來自瀆，甚至聲稱「和女人做很麻煩」，寧願自己解決。即使她多次跟丈夫溝通，而且提出與丈夫一起到醫院接受諮詢服務，但對方仍然置之不理。人妻14年來都睡在沙發，丈夫沒有做出任何彌補或挽救的舉動。

丈夫愛對錢斤斤計較

夫妻在金錢觀上也大相逕庭，結婚首8年，人妻不斷向丈夫提供經濟援助，以圓其公職夢和律師夢，丈夫卻一直沒有固定工作，甚至責怪她不願繼續付出。但當人妻生病住院時，丈夫卻拒絕陪同或探病。而丈夫不願花錢，拒絕和她外出約會和用餐，當她有一次不小心弄丟無線滑鼠的接頭，竟被追討600元賠償，而有次她感到經痛拜託丈夫購買晚餐時，丈夫事後竟追回跑腿費用。

另外，人妻指丈夫常以「您」來稱呼她，令她覺得雙方不似夫妻，而到分居時，丈夫反祝她住得舒適，婚姻明顯沒有修補可能。

人夫重申愛妻子

人夫則辯稱，他們都是基督徒，但婚後雙方工作不穩定，所以沒有生兒育女，他曾經為妻子償還卡數，直到妻子在電腦公司工作，家庭經濟情況才穩定下來。他又指其實妻子喜歡睡沙發，他們沒有行房是因為雙方對懷孕避孕計劃沒有共識，所以一直處於等候狀態，強調他沒有用棉被阻隔對方，反指是天氣寒冷，家中毯子較多，放在床上可以隨時加蓋保暖。

人夫更自稱婚前已有自瀆習慣，使用保險套保持下體清潔，重申並非不愛妻子，但妻子自幼被父母捧在手心，他難以好像外父外母一樣呵護對方。

法官批准離婚

法官翻閱相關證據後，指出雙方剛結婚時曾經嘗試發生關係，但始終沒有成功，人夫不願意和妻子一起求醫，令到人妻忍受多年才決定分居。雙方曾在2021年展開溝通，但人夫只是回應「呈上所言，狗奴才罪該萬死…請大小姐恕罪。謹此」，無法正視問題，令到妻子心灰意冷，明顯沒有夫妻感情，裁定2人獲准離婚，案件可以上訴。

（綜合）

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文章授權轉載自《香港01》