年紀大難找對象？37歲女問為何台男都較喜歡「妹妹」 網解答：視覺而定

現今人們找男女朋友，不僅要看對方長相、事業和個性，年齡也是非常重要的因素之一。一名女網友發文抱怨，她在35歲單身時常被身旁人暗示年紀在台灣「不容易」找對象，於是發文詢問網友：「以長遠的關係發展來說，男生們還是希望伴侶的年紀比自己小嗎？」

一名女網友在Dcard發文，表示自己35歲恢復單身時，經常被身旁的人暗示這年紀在台灣可能不容易找對象，甚至還有人建議她別回台灣了，「亞洲女性無論幾歲在國外反而比較吃香」，但原PO還是選擇在那年回到台灣陪伴家人，在這兩年內，也察覺到台灣社會眼光對35+女性的「嚴苛」和「不友善」，甚至部分年輕女性也會和某些男性一起揶揄「大齡女性」。

原PO表示，她今年37歲，再次進入戀愛關係，對象是同年齡的台灣人。他們一開始認識，對方還以為原PO比他小，他告訴原PO，不會在乎年紀，相處合得來比較重要，他也不一定要有孩子。原PO坦言，因為對方異性同事年紀都比他小，讓原PO開始陷入「年紀大」的徬徨感，擔心對方會變心、喜歡年紀比她小的人。原PO最後詢問網友:「大多數的台灣男生比較喜歡年紀比自己小的女生嗎？」

此文一出，不少網友認為男性還是視覺動物，跟「年齡」其實關係不大，「視覺，男生畢竟是視覺的動物，看的不是真實年齡而是外貌年齡，把自己身材臉蛋保養好、打扮好的女生，就算是年紀比自己大，男生還是會喜歡」、「其實根本不只有年紀問題，難道妳都不會考慮其他現實因素」、「年齡不重要，個性價值觀等等個人特質才是核心重點」、「女生外表看起來幾歲才是重點，妳100歲長的像20正妹一樣一堆人追」。

不過也有網友表示，在台灣，年齡是很現實的問題，「這很現實的問題，這副皮囊對女性價值太高，年輕永遠都是最大本錢」、「在台灣，目前女性35歲會被當成一個門檻，是因為多數台灣人觀念『婚+育』是不脫鉤的，也就是目前35歲前能自然受孕的女性，才有在大家求偶的期待值裡面」、「年輕拿一堆紅利了，年紀大當然相對要吃虧啊」。