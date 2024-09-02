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月子中心離家非常遠...她欲帶新生寶寶搭高鐵 網揭「1因素」非常危險

聯合新聞網／ 綜合報導
一名準媽媽欲帶新生寶寶搭高鐵，但擔心對寶寶負擔很大。高鐵示意圖。聯合報系資料照
一名準媽媽欲帶新生寶寶搭高鐵，但擔心對寶寶負擔很大。高鐵示意圖。聯合報系資料照

帶新生兒搭乘大眾運輸難免會遇到許多問題，其中最該注意的因素是什麼呢？一名準媽媽發文求助，因為月子中心距離非常遠的關係，必須帶新生寶寶搭高鐵，但擔心對寶寶負擔很大，於是發文求助：「有沒有類似經驗可以分享，或是準備東西能讓寶寶舒適一些？」。

一名準媽媽在Dcard發文，表示因為種種原因，月子中心距離現在住的地方非常遠，很早就訂月子中心，當初覺得搭乘高鐵時讓寶寶躺在嬰兒車裡（或是嬰兒提籃）裡，應該不會有太大問題，但是原PO表示，「越接近預產期越擔心」，不知道會不會對寶寶負擔很大，於是詢問網友，有沒有類似經驗可以分享，或是需要準備些什麼東西可以讓寶寶舒適一些？

此文一出，不少網友提到了「病菌問題」，提醒原PO要特別注意，「才兩週大的嬰兒，抵抗力還很弱，就算準備面罩、酒精消毒等防護器材也抵擋不了病菌啊」、「兩週大而已搭一趟到家什麼病菌都得到了喔」、「兩週太小了，現在很多呼吸道疾病還有腸病毒，我女兒一歲九個月坐公車的時候中標重感冒，去看醫生吃感冒藥還是燒了四天」、「我在家坐月子，婆婆帶親友來，後來女兒腦膜炎直接進加護病房住了快一個月，勸妳慎思」。

此外，也有網友分享經驗，提到了其他不可控的因素，「我的寶寶從醫院到月中開車半小時就爆哭，環境令她害怕，畢竟以前都在肚子裡，外面的風吹草動寶寶都很敏感」、「要抓好喝奶、便便時間，就比較不會哭鬧，然後有看到別人用提籃會加裝塑膠的門片，但我當時就揹巾，所以只有我戴口罩這樣而已」、「兩個月前我女兒是能連續尖叫三小時起跳，移動除了汽車，我們都不敢亂跑」。

也有網友建議可以買商務艙，空間比較大，「沒辦法專車就商務高鐵吧～現在剛開學很可怕，A流B流、RSV、腸病毒、新冠全部都爆發，小心點為好」、「買商務艙感覺病毒比較少，若是親餵認為是不用太擔心哭鬧，找看看有沒有親人可以接送最優」、「買商務艙第一排，空間比較大一點，保護做好就好」。

月子中心 育兒 高鐵

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