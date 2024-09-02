每天訊息轟炸！男友分享欲太強她壓力大 網共鳴：像跟幼稚園小孩交往

交往中的情侶總是會分享生活中的點滴，但如果一方的分享欲太強，有時也會帶來壓力。近日有網友發文，表示自己的男友分享欲太過強烈，讓她疲於應對。

原PO在Dcard以「男友的分享欲讓我壓力很大」為題發文，表示雖然自己也喜歡分享，但男友的分享欲似乎有點太強。

有時原PO下班想早點休息，男友卻會傳訊息分享今天發生的事情，要聊完才能睡，這往往要花兩三個小時，讓她得閱讀一大堆文字，並且要熱情回應，不然男友會不開心，認為她敷衍。出門時，男友也會進行訊息轟炸，一小時會有10則以上的訊息，只要有一條沒回覆，他又會不開心，讓原PO出門完全無法放鬆。

兩人的分享習慣也不太相同，原PO偏向當下發生什麼事就立刻分享，但男友喜歡積一大堆一次性分享，所以兩人聊天時，如果原PO突然有什麼想跟男友分享，他會因為話題被打斷而感到不開心，從早到晚幾乎都是男友單方面輸出。

除此之外，和男友聊天少了顏文字、貼圖、熱情的文字都不行，會被質問為什麼突然變得冷淡，這讓原PO覺得「真的好累」。明明就只是情侶間正常的分享事情，對原PO來說卻像是一份工作，要接收他所有的情緒才能結束一天。

文章引來大量網友留言，不少網友認為這樣的戀愛真的很累，「把戀愛談得像做長照，辛苦你了」、「這種真的很累，尤其想睡覺了，跟他講好幾次但又要繼續開話題」、「真的很煩，你是在跟幼稚園交往嗎？」、「光聽就壓力超大」、「為什麼會要求另一半要每句都回覆，又不是在填問答題」。

也有不少網友建議趕快分手，「主要是分享過程中沒互動，如果男友強勢不願改善，情緒勒索外加情緒控制不良，建議還是分手好，你已經被當他解決情緒問題的工具了」、「他好自私哦，只管自己想說也不管你的感受，反過來你分享自己的事情他也不聽？單方面掠奪情感資源的關係就是吸血而已，為你自己好儘早抽身」。