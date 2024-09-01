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婆家誇小孩「長得像婆婆、姑姑」 她怒飆國罵：就是不說像我

聯合新聞網／ 綜合報導
原PO不滿婆家不斷說小孩長得像婆婆、姑姑等人。示意圖／Ingimage
原PO不滿婆家不斷說小孩長得像婆婆、姑姑等人。示意圖／Ingimage

婆媳之間有許多課題需要解決，尤其是牽涉到小孩，可能會有更多衝突。有一名人妻抱怨，婆家的長輩很喜歡說她的小孩「長得像婆婆」、「長得像姑姑」，但就是不說「長得像媽媽」，讓她氣到怒飆國罵。

原PO在臉書社團「毒姑九賤婆媳討論區」發文表示，「真的非常非常討厭長輩一直說小孩『長得像婆婆？像姑姑？』都像你們家啦，就是不像小孩媽媽啦，有病！」

有類似經驗的網友留言，「還好，我大概他們親戚都輪過一遍了，還好孩子完全像我，不然我一定帶去整形」、「當年我婆婆來醫院看我和寶寶時，就說了一句我這輩子都忘不掉的話，她看一眼寶寶說：『哼！都像她們家，不像我們家』。我心想她在哼什麼哼？最好順便都姓我們家的姓好了」、「我大女兒真的超像我小姑」、「我家婆婆也是這麼說，真是病不輕，真是納悶，婆婆應該要大大感恩我將她大餅臉在這代改良成功」。

還有人留言，「我的小孩是被說像我爸爸、我老公的姑姑、我公公、我小姑、我老公，連我姊都說我是她的代理孕母，孩子像她，沒有一個人說小孩像我。頂多拿出來講，說神韻像我而已」、「我小孩跟她阿婆出去，還被說是阿婆生的」、「我小孩都可以被說長得像上上一輩的阿公了」。

不過也有人緩頰，「像婆婆跟小姑也是有可能，我們家是連個性都說像婆婆的某個女兒，大概他們只熟悉她們家人的個性，聽幾次就不覺得有什麼，左耳進右耳出就好」。

婆婆 媳婦

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