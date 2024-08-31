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國中同學亂炸喜帖、還嫌禮金包太少！她傻眼：根本沒聯絡

聯合新聞網／ 綜合報導
一名網友分享，近期收到國中同學的喜帖，但因為學生時期就和對方沒什麼交集，畢業後也沒聯絡，就不打算出席婚禮，沒想到對方竟說「紅包有到就好」，她回應「包1600，一點小心意」，還被嫌太少，讓她超傻眼。示意圖/Ingimage
一名網友分享，近期收到國中同學的喜帖，但因為學生時期就和對方沒什麼交集，畢業後也沒聯絡，就不打算出席婚禮，沒想到對方竟說「紅包有到就好」，她回應「包1600，一點小心意」，還被嫌太少，讓她超傻眼。示意圖/Ingimage

收到喜帖時，你會包多少禮金呢？一名網友分享，近期收到國中同學的喜帖，但因為學生時期就和對方沒什麼交集，畢業後也沒聯絡，就不打算出席婚禮，沒想到對方竟說「紅包有到就好」，她回應「包1600，一點小心意」，還被嫌太少，讓她超傻眼。貼文一出後，引起廣大網友熱議。

這名網友在社群平台「Threads」表示，近期收到國中同學的私訊，表示近期要結婚，想寄喜帖來，但她認為和對方沒什麼交集，不打算出席婚禮，沒想到對方竟說「沒關係，紅包有到就好」，還直接問「妳要包多少？」，她只好回應「1600，一點小心意」，竟還被嫌棄「我還以為妳會包很大包，想說看妳投資賺那麼多錢」。

貼文一出後，多數網友都看傻，紛紛表示「你人很好耶，看到對方問妳要包多少竟然還沒有爆炸」、「平常如果沒在聯絡，那根本不用去，也不用包」、「真的是夠了，還直接問要包多少，至少也說人沒來沒關係，我寄個喜餅給妳，這樣你也是會紅包過去」、「是乞丐嗎？聽過婚禮蟑螂還沒聽過婚禮乞丐」、「不用包吧，這回話真讓人不舒服」、「是我就直接封鎖了 她只是想要紅包吧」。

此外，也有網友分享自身經驗，指出「某位從別處調來的同事，因為平常都自顧自的，也不跟同事互相，他結婚的時候、我們同事集資1人200，總共湊了1200，然後請別人幫忙拿去的，好想看看他得知的時候是什麼臉，妳其實也可以號召同學們集資」。

同事 紅包 結婚

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