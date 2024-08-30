照顧寶寶是一件不容易的事，如果寶寶不聽話，家長難免會受挫。一名女網友發文求助，她4個半月大的寶寶似乎不買單老公哄，老公哄時依舊哭鬧，反而她接手寶寶「瞬間安靜」，讓老公很受挫，於是詢問網友：「到底該如何讓老公釋懷一點？」

一名女網友在Dcard發文，表示自己的寶寶目前4個半月大，難免會哭鬧，她也習慣了。原PO老公上班很累，所以他回家都會讓他休息，小孩依舊原PO來顧。有時老公想幫她，但寶寶似乎不買單爸爸哄，老公哄時依舊哭鬧，哭到他火氣上來，原PO只能趕緊接手，結果寶寶「瞬間安靜」，讓老公很不開心，覺得寶寶「不喜歡他」，同時覺得自己很沒用。

原PO表示，之前為了讓老公有「被需要感」，所以分配他幫寶寶洗澡，但近期老公真的很累，原PO就包辦了洗澡的工作。結果老公發現原PO全包辦育兒，會覺得自己很沒用，讓原PO很兩難，於是詢問網友：「請問有沒有家庭也類似這樣的狀況，該如何溝通協調呢？」

此文一出，不少網友提議可以先讓原PO老公做一些簡單工作，讓寶寶更親近他，「可以考慮在寶寶心情好的時候，讓先生陪玩、唸繪本、餵奶等等，孩子跟先生越來越熟後，就比較願意親近，也會比較好哄」、「如果孩子比較不喜歡爸爸，那爸爸真的想分擔可以去幫忙洗奶瓶之類的，或是去買好吃的給媽媽，然後開心一起育兒」、「妳老公其實可以（多試），每個方法要嘗試久一點，然後妳要放手給他處理」、「多給老公分擔照顧，去累積經驗，讓寶寶熟悉他即可」。

也有網友提到，母輩本就比較容易哄小孩，不用感到挫折，「研究顯示母輩（媽媽、阿嬤）在寶寶哭鬧的時侯比較容易哄，爸爸怎摸哄都很難讓嬰兒安靜，所以扣除需求沒有被滿足的狀況，寶寶哭不停時媽媽來接手會比較好」、「妳要跟妳老公說，寶寶在我肚子裡9個月，所以對媽媽已經是一種習慣，不然把寶寶綁在他身上9個月，寶寶肯定也很依賴他，這沒什麼好受挫的」。