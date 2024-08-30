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月子中心住3天突被問學歷！人夫「感覺怪怪」想投訴 內行人揭真正目的

聯合新聞網／ 綜合報導
許多家庭在備孕或懷孕途中，就會開始評估月子中心的環境、服務與價格等條件，並希望獲得妥善的照顧。示意圖／ingimage
許多家庭在備孕或懷孕途中，就會開始評估月子中心的環境、服務與價格等條件，並希望獲得妥善的照顧。示意圖／ingimage

許多家庭在備孕或懷孕途中，就會開始評估月子中心的環境、服務與價格等條件，並希望獲得妥善的照顧。不過近日有民眾在妻子入住月子中心後，突然接到護理師電話詢問妻子的學歷，讓他感到不舒服，直言要寫信投訴調走她，引來相關行業網友解釋為何需要了解學歷，砲轟他小題大作。

原PO昨（29日）在threads上抱怨，他和老婆入住月中時就依規定填好各項個人資料，結果住到第3天，櫃檯忽然打電話進房間要「確認媽媽學歷」，指稱「資料勾錯」，將研究所錯勾成大學所以要確認，讓他「細思極恐」（意近越想越不對勁），決定晚上寫投訴信給護理長，把那位護理師調走。

貼文一出，不少相關行業的網友立刻炸鍋，紛紛留言「醫療系統的其中一項資訊有需要學歷啊，這樣就調走？」、「營養師路過，專業的衛教是要在進行飲食衛教的時候必須知道對方的學歷和職業，才可以用對方能清楚理解的語言，去調整對方最適合的飲食方式（每個職業的飲食及生活型態可能會有所不同）」、「有被害妄想嗎？不管你去診所醫院月中都要問學歷工作家族史跟宗教信仰」、「印象中這是衛福部的基礎資料詢問，學歷的部分簡單說法，讓護理師有個簡單的依據，來去調整衛教產婦的時候使用適當的詞彙來衛教，更重要的是，衛福部的也有研究統計搜集部分」。

有網友也分享自身經驗，「可能是按照你的學歷工作判斷用詞，N年前家人在醫院準備要開刀，總醫師跟其他醫師還有我『討論』，講了超多英文醫用專有詞彙，突然有個醫師指著我說：『家屬可能聽不懂』，總醫師才說他以為我是工作人員。大醫院會有負責推病患床去做檢查、開刀的工作人員，我不知道職稱是什麼，不過醫師以為我是……」。

不過有人表示可以理解原PO為何不滿，「他怎麼知道勾錯的」、「填錯不是重點…重點是怎麼知道填錯？」、「我懂板主的點，我在乎的不是她為什麼要確認學歷，現在很多基本資料都需要填到這塊。我在乎的是她為什麼知道我『填錯』，是不是代表她有上網查過？我家樓下警衛有次跟我聊天也無意間透露他會去Google住戶，知道後其實會覺得不太舒服」，有網友則解釋，有可能是院方在填其他表格時誤勾，造成兩份資料訊息有落差，所以才向原PO再做確認。

月子中心 護理師

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