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爸莫名欠款100萬...學生妹想信貸幫還債 網質疑「有房不賣」：背後可能有大坑

聯合新聞網／ 綜合報導
一名女網友的爸爸不知為何欠人100萬，卻要她這個月薪只有2萬的學生貸款。圖／Ingimage
一名女網友的爸爸不知為何欠人100萬，卻要她這個月薪只有2萬的學生貸款。圖／Ingimage

家人有困難應要互相幫助，但如果連原因都不說的話，不免讓人懷疑。一名女網友發文詢問，她爸爸不知為何欠人100萬，要她這個月薪只有2萬的學生貸款，雖然會把房子過戶給她，但來路不明的欠款還是讓她陷入猶豫，於是請教網友：「麻煩請給我一些建議，謝謝」。

一名女網友在Dcard發文，表示自己的爸爸不知道怎麼了欠別人「100萬」，問他原因都不說，現在要原PO去跟銀行借200萬出來，他會把家裡的房子過戶給原PO，另外100萬支付房子的貸款餘額約80萬到90萬。原PO爸爸超過65歲的關係，沒辦法銀行貸款，但原PO還是學生，也需要辦學貸，還有兩年畢業，打工的餐廳月薪大概只有「2萬」。

原PO爸爸表示，不借他錢的話就把房子賣掉，原PO和媽媽就得搬出去住。爸媽皆已退休，都靠原PO姐姐匯的生活費和老本過生活，如果沒有房子，根本沒經濟能力去外面住。原PO很猶豫到底要不要去貸款，如果貸款，可能貸150萬，100萬讓爸爸還款，50萬先繳貸款利息、房貸和雜費，但原PO也猶豫要不是讓爸爸賣房，「這樣過生活比較輕鬆，沒有貸款壓力」，於是請教網友一些建議。

此文一出，不少網友質疑原PO爸爸為何欠款，猜測可能原因，「有房子為什麼還要找孩子借信貸？不敢說的通常是賭債跟高利貸，這種還不清的，貸一次幫他還，就會有數次」、「光原因不說就很有問題了，叫小孩去貸款來還錢也很有問題」、「不肯說清楚代表後面可能還有很大的坑要填，他只是想先弄到一筆錢解決眼前的問題而已」。

也有網友指出，原PO根本貸不到200萬，「妳學生怎麼可能貸得到200萬」、「過來人路過，你爸沒有收入有房子銀行也不會借，我們看的是還款來源，妳是學生收入太低，一樣不會借」、「學生餐廳打工月薪兩萬，怎麼會覺得銀行願意信貸兩百萬給妳？」。

也有網友勸原PO，請爸爸自己解決問題，「不管是什麼原因，自己的選擇自己負責，而不該拖累家人」、「不要借！他們是成年人要為自己的行為負責，房子賣掉就賣掉，自己租房子也是住」、「妳別傻了⋯⋯這種失職父母妳還想擔？小心把妳一輩子拖垮」。

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