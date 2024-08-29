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男友媽收2人房租卻要她搬走 網勸快逃：現在不跑等何時

聯合新聞網／ 綜合報導
一名女網友前幾天剛回國，卻跟男友媽媽吵了起來，甚至被下了「最後通牒」，要她從家裡搬出去。婆媳關係示意圖。圖／ingimage
一名女網友前幾天剛回國，卻跟男友媽媽吵了起來，甚至被下了「最後通牒」，要她從家裡搬出去。婆媳關係示意圖。圖／ingimage

還未成為婆媳，對方媽媽已經打算將妳掃地出門，這樣的家庭要考慮嗎？有一位女網友在臉書社團「毒姑九賤婆媳討論區」貼文表示，她跟男友是遠距離戀愛，一開始男友搬回家住時，他媽媽便喊著要收2個人的租金，儘管她前前後後只住了一個月，男友當時也都按時上繳，直到前幾天回國，竟被男友媽媽下了「最後通牒」，要求她從家裡搬出去，引起熱議。

剛回國的原PO大嘆，幾天前才送男友媽媽一件CK上衣，不料如今卻被下「最後通牒」，不僅要求她搬出去，更威脅道「不然只好請警察」。原PO心想，基於她是長輩和不想讓男友難堪，才沒有和她正面衝突，但也認為這是男友媽媽跟她兒子之間的家務事，難道不能自己處理嗎？非得背著男友來欺負別人家的女兒。

網友們看完貼文後，一面倒地勸告原PO「快逃」，「千萬別嫁」、「別嫁去這種家庭」、「分手吧！免得將來暴風不斷發生」、「如果沒打算結婚，建議下一個會更好」、「現在不跑等何時」。

不少網友認為，也要看男友的態度如何，「如果妳男友不能處理這個問題，那真的可以分手了。如果結婚只會惡化，不會改善。下一個會更好」、「這種時候若要談及婚嫁，男生的態度、想法很重要，護媽還是護妳，就看他了」、「這是男方媽媽的問題，就直接把問題丟給男方處理，既然男方媽媽表明立場『不喜歡一起住』，甚至計較到要收租金，那男方的態度就是妳們倆是否可以繼續在一起的答案了」。

婆媳紛爭 男朋友

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