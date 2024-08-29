他有感脫單後錢多花1倍 網點頭：做「這些事」比當宅宅多很多開銷
日前一名網友在論壇透露，自己脫單之後，這個月的餐費比往常多出一倍到2萬元，好奇大家談戀愛每個月餐費會花多少。貼文引起許多網友認同：談戀愛會花更多錢。
原PO在PTT發文表示，自己睽違4年脫離單身，也發現與女友約會要花不少錢，因為女友喜歡去咖啡廳吃甜食和拍照，而原PO認為小錢不用省所以都會請女友，但後來發現這個月餐費是以往的1倍，約2萬多元，不過原PO覺得自己的薪水「還可以」支應，因為沒什麼物欲，也擔心若不大方會被女友覺得小氣，文末更詢問網友，「大家談戀愛一個月的餐費大概會來到多少呢？」
網友紛紛留言認同談戀愛會使花費增加，也有人花費更多，「6萬」、「浪漫的背後都是錢」、「物質照顧的本質也是用錢堆」、「就算約會都AA，談戀愛時的開銷還是比單身多不少」、「談戀愛時放假要排各種約會行程，開銷一定比單身時在家中當宅宅還多很多的」、「大概2、3萬吧」、「別算錢，不然你會馬上想變單身」、「有時間算這個，不如想想怎麼多賺一點」、「你花錢開心女友也開心算雙贏吧？除非你不情願」、「如果交女友，只花你兩萬多，已經算很有良心的了」。
也有人分享省錢的方法，「想省的話可以改變約會地點」、「我們約會就吃飯、睡覺、運動、看電影而已，飯還是我自己煮，一個月幾千元而已，但沒同居就是」、「偶爾請～但不用每次請客」、「（想省錢）那就不要談戀愛直接結婚啊」、「蹭飯女權或是正常女友，會有不同的花費，不能一概而論」。
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